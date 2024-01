La dernière mise à jour du Google Pixel ajoute des outils IA innovants et un thermomètre

Un nouveau coloris menthe est maintenant disponible pour les appareils Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Tl;dr Mise à jour Google avec de nouvelles fonctionnalités santé et IA.

Le Pixel 8 Pro possède un véritable thermomètre.

Ajout d’un outil de recherche par IA qui identifie une zone encerclée sur l’écran.

Présence de Quick Share, Photomoji et Magic Compose dans la mise à jour.

Google et son pas en avant dans le domaine de la santé

La firme de Mountain View a récemment déployé sa toute première mise à jour de 2024 pour les smartphones Pixel. Cette mise à jour est marquée par l’émergence de nouvelles fonctionnalités de santé et d’outils IA.

Parmi elles, l’apparition d’un authentique thermomètre dans le Pixel 8 Pro se distingue. En “scannant simplement votre front”, l’appareil est capable de déterminer si votre mal de tête est dû à la fatigue visuelle ou à une fièvre. Ces résultats peuvent être intégrés à votre profil Fitbit et combinés avec d’autres données de santé.

Intelligence artificielle : le nouveau terrain de jeu de Google

La mise à jour exploite également le processeur Tensor G3 avec l’ajout d’un nouvel outil IA : la “entourer pour chercher”. “Il suffit de tracer un cercle autour d’un élément sur votre écran et l’IA recherchera l’image, le texte ou tout autre élément que vous avez souligné.” Une fonctionnalité qui pourrait s’avérer très utile dans les futurs épisodes de séries policières.

Des nouveautés pleines de promesses dans la mise à jour

Parmi les autres nouveautés liées à l’IA, on trouve aussi Photomoji et Magic Compose. Le premier transforme vos photos préférées en emojis ou en réactions, tandis que le second propose “des réponses suggérées et stylisées selon le contexte de vos messages”.

Enfin, Google a également dévoilé un nouveau “Quick Share” permettant de partager du contenu avec les appareils à proximité. La société travaille également à inclure cette fonctionnalité dans les PC Windows.