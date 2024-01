Comment diviser son écran sur un Chromebook

Les machines Chromebook, avec leur système d'exploitation Chrome OS, permettent de profiter de l'écran divisé. Et l'option s'active très facilement. Suivez le guide.

Diviser son écran est une opération très pratique dès lors que vous avez besoin de travailler avec plusieurs applications en même temps, et que vous n’avez qu’un seul écran à votre disposition. Qu’il s’agisse d’écrire en email en consultant un document tiers, préparer un long trajet en prenant en compte diverses informations ou même passer une scène délicate dans un jeu avec la solution à côté, les raisons peuvent être nombreuses. Voici comment procéder sur un Chromebook.

Diviser son écran est possible depuis longtemps sur les PC Windows et les machines Mac, bien que les techniques pour le faire aient changé avec les différentes versions. Le système d’exploitation Chrome OS est bien plus récent, et plus léger, mais cela ne veut pas dire que la chose est impossible. Si cette fonctionnalité est moins fournie que sur les OS concurrents, elle a le mérite d’exister et d’être fort simple à activer.

C’est même l’une des fonctionnalités les plus utiles sur un Chromebook, vous simplifiant grandement le multitâche et le jonglage entre deux apps en même temps. Suivez les instructions ci-dessous pour l’activer sur votre appareil.

Étape 1 : Ouvrez deux apps

Cliquez et restez appuyé sur la zone en haut à gauche de l’app.

Étape 2 : Déplacez l’app vers la gauche de l’écran

Vous verrez alors un rectangle transparent apparaître.

Étape 3 : Relâchez et laissez l’app “prendre sa place”

Le mode écran divisé est désormais activé et vous pouvez passer de l’une à l’autre juste en déplaçant votre souris.