Les Google Chromebook sont des machines qui se veulent simples à configurer, rapides à démarrer et avec un processus de mise à jour fluide. Ce sont aussi des machines peu impactées par les virus et autres malwares et la firme de Mountain View s’est récemment engagée à leur proposer pas moins de 10 années de mises à jour de sécurité. Côté logiciel, c’est donc très simple. Côté hardware, par contre, c’est une tout autre histoire. Le catalogue est encore très varié, avec de grandes disparités entre les modèles, certains très bas de gamme, d’autres très haut de gamme. Aujourd’hui, Google annonce l’initiative Chromebook Plus pour faciliter le choix.

Google Chromebook Plus : une initiative pour des standards plus élevés

Les appareils Chromebook Plus ont des spécifications qui garantissent un certain niveau d’expérience. Plus précisément, chaque Chromebook Plus aura, a minima, un processeur Intel Core ou AMD Ryzen, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, un écran IPS 1080p et une webcam 1080p.

Aujourd’hui, Google et quatre partenaires ont déjà annoncé huit modèles Chromebook Plus : HP, Acer, ASUS et Lenovo en proposent chacun deux. Outre deux références de 15,6 pouces chez Acer et HP, tous ont des dalles 14 pouces. Et si le nom “Plus” implique un hardware premium, comme le HP Dragonfly Pro Chromebook à 999 $, ces appareils démarrent à 399 $. Ce n’est pas très abordable, certes, mais c’est un gage de qualité.

Les appareils Chromebook Plus bénéficieront par ailleurs de quelques avantages logiciels : design Material You, fonds d’écran dynamiques, outil Gomme Magique dans Google Photos. Certaines fonctions IA pour améliorer les appels Meet seront aussi présentes, dont l’amélioration de l’éclairage et l’annulation de bruit. Il y a aussi la nouvelle fonctionnalité File Sync pour avoir toujours ses fichiers Google Drive en local. À noter, toutes les améliorations logicielles annoncées dans le cadre des Chromebook Plus arriveront bientôt sur tous les Chromebook ayant ces mêmes prérequis.

Google s’associe aussi avec Adobe, qui a récemment annoncé Photoshop on the web, pour permettre aux utilisateurs de profiter de l’expérience Photoshop sur leur machine. Les deux géants donnent aux acheteurs de machine Chromebook Plus trois mois d’essai gratuit de Photoshop on the web, ainsi qu’un accès à l’outil de création Adobe Express. L’IA Firefly est aussi de la partie.

La firme de Mountain View a aussi donné un aperçu d’améliorations logicielles propulsées par l’IA à venir sur ces machines Plus pour l’année prochaine. One est un éditeur de texte conscient du contexte d’utilisation. L’IA générative d’images permettra de créer des fonds d’écran personnalisés via de simples prompts textuels.

Déjà huit modèles annoncés, disponibles dans quelques jours

Les huit premiers modèles Chromebook Plus arriveront le 8 octobre. Les Lenovo IdeaPad Slim 3i et IdeaPad Flex 5i, tous deux avec puce Intel et écran de 14 pouces, seront vendus 550 et 500 respectivement. Acer a un Chromebook Plus 514 14 pouces avec processeur Ryzen 3 ou Ryzen 5 et un Chromebook Plus 515 de 15,6 pouces avec Intel Core i3, i5 ou i7. À 400 $. HP a aussi un modèle 15,6 pouces avec processeur Intel Core i3 à 600 $ et le Chromebook Plus x360 14 pouces avec charnière 360° et jusqu’à un Core i5 pour 750 $. Enfin, le ASUS Chromebook Plus CX3402 offre un processeur Intel Core i5 et un écran 14 pouces, tandis que le Chromebook Plus CM34 Flip a une charnière 360° et un design plus robuste.