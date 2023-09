Google met fin à son app de travail collaboratif Jamboard. Cela ne signe pas la fin du travail collaboratif chez Google pour autant.

Google lance énormément de produits et services. Et ceux-ci connaissent des destins très différents. Certains deviennent des incontournables aux quatre coins du globe, d’autres, par contre, se retrouvent au cimetière des apps du géant, le plus souvent dans l’indifférence générale. Nous apprenions récemment la fin de Google Podcasts et très bientôt, ce sera le cas de Jamboard.

La firme de Mountain View a en effet décidé de mettre fin à son Jamboard. Ce produit rejoint donc la longue liste des projets du géant qui n’ont pas fonctionné, ou tout du moins pas suffisamment. L’application de tableau blanc Jamboard sera fermée à la fin de l’année 2024, comme l’entreprise l’a révélé dans un post Workspace. Dans le même temps, elle travaillera plus étroitement avec ses partenaires tiers. Jameboard est la solution de tableau blanc maison du géant de la tech qui offre aux utilisateurs la possibilité de collaborer en temps réel. Tout ce que l’on dessine ou édite sur le site ou l’app, par exemple, se retrouve affiché sur l’appareil Jamboard, et vice-versa.

Cela ne signe pas la fin du travail collaboratif chez Google pour autant

Pour continuer de donner aux équipes qui utilisent ses outils un accès à un tableau blanc numérique collaboratif, Google intègre FigJam, Lucidspark et Miro dans son Workspace. Le géant a aussi promis de proposer une “solution de rétention et de migration” pour que les utilisateurs ne perdent rien des travaux collaboratifs qu’ils ont pu créer au sein de leur organisation. Dans son post, Google explique avoir reçu des retours de clients indiquant que les fonctionnalités avancées offertes par les partenaires tiers mentionnés plus haut ont aidé leurs équipes à mieux travailler ensemble. Fort de ces retours, l’entreprise a décidé de “tirer profit de [son] écosystème partenaire pour du tableau blanc dans Workspace et de concentrer [ses] efforts sur le cœur de la collaboration sur le contenu dans Docs, Sheets et Slides.”

Outre la fermeture de son application Jamboard, Google met aussi fin au support de son appareil Jamboard à 5 000 $. Le tableau blanc numérique 4K, qui avait été commercialisé en 2017, ne recevra plus aucune mise à jour à partir du 30 septembre 2024.