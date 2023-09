Google Workspace s'offre un verrou sur les fichiers pour éviter les modifications intempestives. Rien de révolutionnaire, mais une nouveauté fort utile au quotidien.

Les utilisateurs de Google Workspace pourront bientôt utiliser une nouvelle fonctionnalité permettant d’éviter que leurs collègues ne jouent avec leurs documents. Les utilisateurs pourront en effet verrouiller leurs fichiers Google Drive, ce qui devrait permettre de réduire les commentaires et autres modifications non désirés suite au partage d’un ou plusieurs fichiers avec un ou plusieurs membres de l’équipe.

Google Workspace s’offre un verrou sur les fichiers pour éviter les modifications intempestives

Cette fonctionnalité n’a rien de révolutionnaire, un tel concept existe depuis longtemps, avant même l’avènement du travail collaboratif, mais ce petit cadenas devrait se révéler fort pratique, notamment pour les entreprises qui utilisent et partagent beaucoup de documents accessibles de manière publique.

Verrouiller un document vient simplement placer celui-ci en mode lecture seule. Autrement dit, les utilisateurs qui y accèdent ne peuvent modifier, commenter ou laisser la moindre suggestion sur ce dernier. Le document restera ainsi en lecture seule jusqu’à ce qu’il soit déverrouillé par son propriétaire. Dans un post de blog, Google explique par ailleurs que cette nouvelle fonctionnalité viendra “rationaliser le processus de restriction d’accès aux fichiers dans Drive.”

Rien de révolutionnaire, mais une nouveauté fort utile au quotidien

Jusqu’à présent, vous pouviez verrouiller un document ou un fichier quand vous le partagiez, ou via un appel à l’API Google Drive. Cette nouvelle fonctionnalité de verrouillage vient simplifier les choses : un clic droit sur le fichier que vous souhaitez verrouiller, on fait défiler jusqu’aux informations du fichier dans le menu flottant et on sélectionne Verrouiller.

Cette fonction de verrouillage de fichier a déjà été déployée à certains utilisateurs en Lancement rapide et se poursuivra sur les 15 prochains jours. Les utilisateurs en Lancement planifié peuvent s’atteindre à voir cette fonctionnalité à partir du 20 septembre, là encore avec une période de flottement d’une quinzaine de jours.