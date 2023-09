Le prix du Google Pixel 8 en Europe est connu... et ça devrait faire mal au portefeuille.

Comme pour la plupart des appareils électroniques très attendus par le grand public, le prix fait partie des spécifications qui sont l’objet de nombreuses rumeurs et autres fuites. Ceci étant dit, contrairement au design qui peut être dévoilé par partenaire tiers, le tarif étant déterminé les équipes du fabricant, cette composante est souvent l’une des dernières à être connue. Il arrive pourtant qu’on le connaisse en amont de l’officialisation de l’appareil. Et cela semble être le cas pour le très attendu smartphone Google Pixel 8.

Le prix du Google Pixel 8 en Europe est connu…

L’événement presse officiel pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro aura lieu le 4 octobre 2023, aux États-Unis. Autrement dit, dans un mois précisément. Mais le site TheTechOutlook pense avoir pu mettre mettre la main sur la grille tarifaire mondiale. Le site spécialisé connaitrait donc le prix de ces nouveaux appareils en Europe et s’il est avéré, la facture risque d’être salée.

D’après ce site, le Google Pixel 8 avec 128 Go de stockage serait ainsi commercialisé à partir de 874 € en Europe (avec TVA de 23 % contre “seulement” 20 % en France). L’appareil serait disponible en vert menthe, rose, obsidienne et hazel. Pour la version 256 Go, il faudrait compter 949 €, soit 75 € de plus. À titre de comparaison, le Google Pixel 7 avait été proposé en 2022 à 649 € en 128 Go.

et ça devrait faire mal au portefeuille

Le Google Pixel 8 Pro, quant à lui, serait vendu à partir de 1 235 € pour sa variante 128 Go. Contre “seulement” 899 € pour le Google Pixel 7 Pro en 2022.

On rappellera par ailleurs que l’année dernière, la firme de Mountain View avait choisi de ne pas changer ses tarifs alors que la majorité des autres fabricants, dont Apple, les avaient grandement augmentés. Il est temps, semble-t-il, pour le géant américain de se rattraper sur ce point… Et tant pis pour le portefeuille des consommateurs.