Un prototype de Google Pixel 8 Pro révèle de nombreux détails. Un smartphone très attendu par les fans et l'industrie en général.

Chaque année la même ritournelle. Sitôt un smartphone annoncé, l’on se tourne vers le prochain, avec son incessant jeu de rumeurs, de leaks et autres prévisions. C’est toujours particulièrement vrai pour les smartphones du géant Google. Aujourd’hui, les yeux sont tournés vers les Google Pixel 8 et notamment le plus puissant, le très attendu Google Pixel 8 Pro. Un prototype de ce dernier pourrait avoir fuité, révélant nombre de ses caractéristiques principales.

Le Google Pixel 8 Pro aurait donc été révélé dans de nouvelles photos sur Reddit par quelqu’un en lien direct avec Google, selon une information de DroidLife. L’arrière montre un jeu de capteurs “très Pixel” avec le capteur de température dont les rumeurs parlent depuis quelque temps, et un autocollant sur lequel on peut lire “pour test/évaluation uniquement”. Un autre indique “Zuma – B1”, un probable nom de code pour la puce Google Tensor G3. À l’avant, l’écran montre un Mode Fastboot indiquant 12 Go de DRAM Samsung LPDDR5, 128 Go de stockage et “husky”, le nom de code du Pixel 8 Pro.

Le Pixel 8 Pro doit offrir un meilleur module photo/vidéo, avec un capteur principal Samsung 50 MP qui permet de laisser entrer 50 % de lumière supplémentaire et un objectif ultrawide Sony à 64 MP. L’appareil semble par ailleurs disposer d’un écran aux bords plats, comme les rumeurs l’annonçaient, plutôt qu’arrondis comme sur les Pixel 6 Pro et 7 Pro. Selon une autre fuite, on retrouverait à l’intérieur une batterie de 5 000 mAh, à peu près la même que sur le Pixel 7 Pro, et une amélioration très légère de la puissance de recharge rapide, passant de 23 à 27 W.

Dans une série de publications sur Reddit, le poster “annoyingtoread” déclarait l’avoir reçu “de l’équipe produit de Google pour les tests”. Il aurait peut-être fallu utiliser un compte éphémère pour publier cette photo, ce que quelqu’un n’a pas manqué de faire remarquer : “tu devrais vraiment le faire, surtout que sur ce compte, tu as même déjà publié de toi”. L’utilisateur a, peu après, supprimé son compte.