Nous avions été vraiment impressionnés par le OnePlus 12 lorsque nous l’avions testé en début d’année, et il semblerait que le fabricant continue d’améliorer l’appareil et l’expérience utilisateur. La dernière version en date d’OxygenOS 14, l’OS maison basé sur Android 14, a ajouté la possibilité d’intégrer l’application OnePlus Photos dans Google Photos.

OnePlus propose désormais la sauvegarde vers Google Photos

Cela permet aux photographies d’être facilement sauvegardées dans le cloud de votre compte Google, bien que OnePlus n’ait pas précisé si l’option qualité ProXDR serait disponible sur les appareils haut de gamme OnePlus. Les possesseurs de smartphone OnePlus pouvaient déjà télécharger l’app Google Photos et réaliser des sauvegardes, mais désormais, cela sera possible sans devoir télécharger la moindre app tierce. Malheureusement, il ne semble pas possible de synchroniser dans les deux sens pour les albums, ce qui serait très bienvenus.

Pour activer cette nouvelle option sur les appareils OnePlus, il vous faudra tout d’abord télécharger et installer OxygenOS 14. Cette version est disponible sur les OnePlus 11 et OnePlus 11, ainsi que sur les OnePlus 10T et OnePlus 9. OxygenOS 14 est aussi disponible sur certains appareils de milieu de gamme, comme les OnePlus Nord 2T et Nord 3.

Un simple paramètre à activer sur les smartphones compatibles

Une fois la dernière version en date installée, vous trouverez le paramètre dans l’app OnePlus Photos. Ouvrez l’app Photos natives et sélectionnez Paramètres > Sauvegarde avec Google Photos, et tapotez pour l’activer. 9to5Google signalait cependant quelques soucis pour faire fonctionner l’ensemble, précisant qu’il leur avait notamment fallu forcer à quitter l’app, puis la rouvrir pour que le tout fonctionne correctement.