OnePlus se lance dans l’univers des smartwatches avec une autonomie de 100 heures

On ne sait pas encore si la OnePlus Watch 2 sera équipée de Wear OS.

Finies les rumeurs, OnePlus a officialisé la sortie de sa deuxième smartwatch. La montre connectée, baptisée OnePlus Watch 2, sera formellement présentée au Mobile World Congress à Barcelone ce mois-ci.

OnePlus est connu pour son habitude de dévoiler progressivement les détails de ses produits. Au-delà de cela, l’entreprise a étonnamment révélé quelques bribes d’informations fascinantes. La promesse la plus captivante est sans doute l’effrayante autonomie de la montre : jusqu’à 100 heures en « mode complet » selon les dires de OnePlus.

🩶 Radiant Steel

🖤 Black Steel

Introducing our flagship #OnePlusWatch2, built with stainless steel and sapphire crystal for rugged elegance

— OnePlus (@oneplus) February 20, 2024