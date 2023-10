MyFitnessPal se met à jour et permet de suivre ses repas et activités physiques sur les smartwatches Wear OS. Une nouveauté disponible depuis quelque temps déjà sur Apple Watch.

Suivre sa condition physique et sa santé est devenu aujourd’hui bien plus facile si vous utilisez MyFitnessPal et Google Wear OS. L’application pour smartwatch MyFitnessPal offre la possibilité de suivre précisément vos statistiques de santé, y compris les calories que vous avalez et les séances de sport. Tout ceci fonctionnait très bien, mais l’ensemble était assez limité dans la mesure où il n’était pas possible d’éditer ou de saisir vos données directement sur votre appareil wearable. Avec la dernière mise à jour en date, c’est le cas.

Dans un post récent sur son blog, MyFitnessPal annonce plusieurs mises à jour qui permettront de suivre et d’enregistrer plus facilement ces événements sur Wear OS. Désormais, les utilisateurs peuvent suivre et inscrire des événements sans devoir passer par leur smartphone. Lorsqu’ils ont une smartwatch Android compatible à leur poignet, ils auront accès à de nouvelles tuiles et de nouvelles complications, lesquelles leur donneront notamment la possibilité d’enregistrer de la nourriture qu’ils ingèrent régulièrement tout en conservant trace des prises nutritionnelles quotidiennes, comme le sucre, les fibres, les graisses, les calories et même l’hydratation. Les utilisateurs pourront aussi visualiser rapidement toute leur journée directement depuis leur poignet.

Cette fonctionnalité sera disponible aux utilisateurs ayant une smartwatch sous Wear OS, comme la nouvelle Pixel Watch 2. L’app MyFitnessPal est, quant à elle, disponible au téléchargement directement depuis le Google Play Store.

Une nouveauté disponible depuis quelque temps déjà sur Apple Watch

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas totalement nouvelle dans l’application MyFitnessPal sur smartwatch, les possesseurs d’Apple Watch y ayant déjà droit depuis longtemps, c’est une bonne nouvelle que d’apprendre que les gens qui utilisent Wear OS pourront le faire aussi. Suivre sa santé et son bien-être au quotidien est important, d’autant plus qu’il est très facile de négliger ces aspects au rythme auquel filent nos vies. Toute innovation, qu’elle soit majeure ou non, et qui vient nous aider à faciliter ces choses est toujours une bonne chose.