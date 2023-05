La Google Pixel Watch 2 pourrait offrir une autonomie bien supérieure. Ceci grâce à l'utilisation d'une puce Qualcomm (et non plus Samsung)

La smartwatch Google Pixel Watch a plutôt été très bien accueillie par les critiques. La firme de Mountain View avait mis les petits plats dans les grands pour proposer un appareil très intéressant, tirant le meilleur parti de son écosystème. Il est donc compréhensible que les attentes soient élevées pour la deuxième génération. Ce modèle pourrait notamment faire bien mieux en ce qui concerne l’autonomie.

Si vous vous plaignez de l’autonomie de votre Pixel Watch, sachez que ce pourrait être de l’histoire ancienne lorsque la génération suivante sera disponible. Plusieurs sources ont indiqué à 9to5Google que la Google Pixel Watch 2 fera ses adieux à la puce Samsung Exynos 9110 de 2018 pour un modèle bien plus récent Qualcomm Snapdragon W5. Et bien que la batterie dans cette nouvelle smartwatch ne soit pas supposée être beaucoup plus imposante, cela devrait offrir un grain assez important en termes d’autonomie – selon les sources de 9to5Google, la montre pourrait durer plus d’une journée avec l’écran always-on activé, chose qui n’est pas possible avec la version actuelle.

La Pixel Watch 2 devrait aussi utiliser les mêmes capteurs de santé que la Fitbit Sense 2. Cela permettrait d’introduire une méthode de mesure du stress (via l’activité électrodermale) et de la température de la peau. Tout le reste est encore un grand mystère, mais il ne serait pas surprenant de découvrir que cette nouvelle génération compte parmi les premiers produits à fonctionner sous Wear OS 4. Cette nouvelle plateforme logicielle devrait améliorer les performances, ajouter la prise en charge de la sauvegarde et améliorer l’accessibilité.

Une précédente rumeur laissait entendre que cette Pixel Watch 2 pourrait être lancée en même temps que le Pixel 8, cet automne. Si la montre devait effectivement utiliser des composants Snapdragon, voilà qui représenterait un changement important. La firme de Mountain View a, jusqu’à présent, beaucoup utilisé les puces Samsung pour ses récents appareils mobiles, notamment la puce Tensor G2 que l’on trouve dans le Pixel 7a. Ceci suggère que Google est prêt à rompre avec la tradition pour proposer un meilleur produit.