Google lancerait une Pixel Watch 2 à l'automne, en même temps que le Pixel 8. Les attentes sont élevées autour de cette prochaine génération.

Google a peut-être pris plusieurs années de plus que la concurrence pour lancer sa première montre connectée, mais il ne faudrait plus longtemps au géant américain pour lancer la deuxième génération. Si l’on en croit une source de 9to5Google, la firme de Mountain View pourrait lancer la Pixel Watch 2 cet automne, aux côtés de la gamme de smartphones Pixel 8. Les détails sont minces, à ce stade, mais Google propose d’ordinaire ses nouveaux Pixel en octobre. Sa première smartwatch avait été dévoilée à la conférence I/O l’année dernière. Le schéma pourrait se répéter avec l’événement de cette année.

La Pixel Watch première du nom laissait place à l’amélioration. Le modèle actuel est équipé d’un SoC Exynos 9110 de 2018 qui offre des performances bien pâles par rapport à l’Apple Watch et nombre d’autres montres sous Wear OS. Un SoC plus récent pourrait aussi faire du bien à l’autonomie de l’appareil. Google pourrait emprunter les capteurs de santé de ses récents appareils Fitbit, comme le Sense 2. Il n’y aussi, actuellement, qu’une variante 41 mm. Il ne serait pas surprenant qu’un modèle plus grand fasse son apparition.

Le logiciel pourrait aussi jouer un rôle important. Dans le code bêta d’Android 14, on trouve des mentions que Wear OS pourrait utiliser notamment des thèmes Material You, et ce, depuis Android 12. La firme de Mountain View n’a pas non plus encore activer certaines fonctionnalités de santé comme la saturation en oxygène (SpO2) et le suivi de température de la peau pendant la nuit sur sa Pixel Watch actuelle, mais cela pourrait probablement se faire sans nouveau hardware.

Que cette rumeur soit ou non avérée, les attentes sont aujourd’hui très grandes autour de cette Pixel Watch 2. La prochaine génération de montre connectée de Google doit servir de vitrine pour les possibilités de Wear OS dans son ensemble. Un succès permettra, logiquement, de corriger les manques de la Pixel Watch première du nom, mais pourrait aussi décider d’autres fabricants à intensifier leurs efforts sur ce marché.