Ne comptez pas (trop) sur votre Google Pixel Watch pour vous réveiller à l’heure

La Pixel Watch a du mal à vous réveiller à l'heure, un bug qui n'a pas encore été corrigé par Google.

La meilleure alarme du monde est probablement celle que vous portez au poignet. Les smartwatches peuvent vous réveiller en douceur, plutôt qu’en émettant un bruit affreux, ce qui vous permet de profiter d’une matinée plus tranquille et d’éviter d’imposer ce bruit d’alarme à votre entourage. Mais quel que soit l’appareil que l’on utilise pour ce faire, on s’attend à ce qu’il sonne à l’heure indiquée. Ce qui n’est pas nécessairement le cas, malheureusement, pour les Google Pixel Watch.

Selon 9to5Google, les possesseurs de Pixel Watch ont remarqué que leurs réveils sonnaient en retard ou, dans certains cas, en avance. Selon les témoignages des utilisateurs, le retard n’est pas très important, il se compte entre une et dix minutes, et il semble affecter précisément les alarmes définies pour le matin. Ainsi, la théorie la plus plausible pour expliquer ce bug serait que la Pixel Watch a du mal à sortir du mode Sommeil, ce qui entraverait sa capacité à déclencher le réveil à la minute exacte que vous avez choisie.

Peu importe la raison du problème, la Pixel Watch a des difficultés à déclencher le réveil à la bonne heure. Vous devriez pourtant pouvoir faire confiance à votre réveil lorsque vous en mettez un. Autrement, quel intérêt ? Si vous devez mettre un réveil sur votre Pixel Watch à 6 h 50 et non pas 7 h pour compenser le fait que votre montre se déclenche quelques minutes plus tard, quel intérêt ?

Un bug qui n’a pas encore été corrigé par Google

Ce retard de déclenchement ne semble pas dépasser les 10 minutes, jusqu’à présent, mais peut-on être certain que cela ne s’aggravera pas ? Peut-être un jour le décalage passera-t-il à 20 minutes, ou une heure, ou peut-être même que le réveil ne se déclenchera même plus. Vous mettez un réveil à 7 h, mais il sonne à 8 h, et vous êtes en retard. Il vaut mieux ne pas trop faire confiance à votre Pixel Watch pour vous réveiller.

Tant que Google n’a pas publié de patch officiel, et tant que vous ne l’avez pas installé, vous avez tout intérêt à utiliser une autre méthode pour vos réveils. Les options pour ce faire ne manquent pas, notamment sur smartphone.