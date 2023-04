La Gomme magique de Google est enfin disponible sur Android et iOS

La Gomme magique de Google est peut-être l'une des fonctionnalités les plus impressionnantes du géant. Et tout le monde peut aujourd'hui en profiter, même sur iOS.

La Gomme magique de Google est peut-être l’une des fonctionnalités les plus impressionnantes du géant. Pouvoir effacer tout et n’importe quoi d’une photo en un clic… un super-pouvoir appréciable au quotidien ! Au départ, la fonction était une exclusivité des Pixel, mais aujourd’hui, la firme de Mountain View l’ouvre à tout un chacun, si vous êtes prêt(e) à mettre la main au portefeuille.

Qu’est-ce que la gomme magique ?

La gomme magique est une fonctionnalité qui peut faire vendre un smartphone à elle seule. Lancée en 2021, elle détecte les éléments qui ne semblent pas à leur place sur une photo et recommande de les supprimer le cas échéant. Si vous dites oui à cette recommandation, le ou les éléments disparaissent, comme par magie.

Parfois, le système ne détecte pas tout, et vous pouvez toujours agir manuellement. C’est simple et diablement efficace. Le logiciel peut aussi prédire les pixels qui auraient été présents si le ou les éléments n’avaient pas là en premier lieu, donnant l’impression qu’ils n’ont jamais existé. Et il y a aussi l’option “Camouflage” qui change la couleur de certains objets pour les fondre dans le décor.

La gomme magique fut, pendant un temps, exclusive aux Pixel. Mais depuis peu, tout le monde peut en profiter. Que vous ayez un Pixel, un Galaxy, un OnePlus ou un iPhone, vous pouvez y avoir droit, si vous payez !

En effet, la gomme magique fait partie de l’abonnement Google One, abonnement proposé via Google Photos. Et celui-ci offre d’autres fonctionnalités intéressantes, comme le post-traitement HDR pour les vidéos, la possibilité d’ajouter des styles aux photos individuelles dans l’outil de collage et la livraison gratuite sur les commandes d’impressions de photos.

Google One offre aussi du stockage cloud (à partir de 100 Go), les outils Portrait Light et Portrait Blur dans Google Photos, 10 % sur les achats Google Store et un essai de trois mois de YouTube Premium. Comptez 1,99 € par mois pour 100 Go (Basic), 2,99 € pour 200 Go (Standard) ou 9,99 € pour 2 To (Premium). Ce dernier offrant aussi, notamment, un VPN et des améliorations dans Google Meet.

Et si vous ne voulez pas payer, Google offre un essai gratuit de Google One d’un mois, si vous n’avez jamais eu l’occasion d’essayer avant.