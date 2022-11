Comment tirer le meilleur des souvenirs Google Photos et Apple Photos

Les apps Google Photos et Apple Photos proposent des Souvenirs, en choisissant des personnes, dates et lieux qui pourraient vous parler. Il est possible de contrôler leur fonctionnement.

Avec toutes les photos et vidéos que nous avons sur nos smartphones, il est difficile de trouver le temps pour retrouver tel ou tel jour particulier, pour replonger dans ses souvenirs. Fort heureusement, Google Photos et Apple Photos ont des fonctions qui s’améliorent sans cesse pour remettre en avant des souvenirs du passé. Nombre d’entre elles sont automatiques, mais il y a des moyens de contrôler leur fonctionnement.

Google Photos

Lancez Google Photos sur Android ou iOS et vous retrouverez vos Souvenirs en haut dans l’onglet Photos. Google explique que ceux-ci sont “basés sur vos meilleures photos, voyages réalisés et moments célébrés”. Vous pouvez y retrouver des vidéos et des photos. Pour que ces collections soient plus immersives, vous verrez parfois un petit effet de zoom sur certaines images statiques, peut-être même un clip ou deux avec une musique instrumentale. L’algorithme peut aussi créer des photos cinématiques et utiliser divers graphismes pour reproduire un scrapbook.

Sur certains Souvenirs, y compris les photos cinématiques, vous pouvez sauvegarder la création dans votre bibliothèque. Peut-être même Imprimer, pour commander une impression photo. Vous aurez toujours la possibilité de partager des Souvenirs avec d’autres. Cliquez sur le bouton dédié. Il y a aussi l’étoile des Favoris pour retrouver tel ou tel contenu plus facilement.

Pour certaines personnes ou certains endroits, par contre, vous pourriez vouloir ne plus les voir. Dans l’app Google Photos, tapotez sur votre image de profil, puis paramètres photos et Souvenirs. Là, deux options : Cacher des personnes et des animaux et Cacher des dates. Vous pouvez ainsi mettre des restrictions sur les Souvenirs que vous verrez. Tapotez sur Avancé ou Sélection de souvenirs pour contrôler le type de souvenirs que vous voulez voir mis en avant.

Toutes ces options sont aussi disponibles dans Google Photos sur le web. Vos Souvenirs apparaissent en haut dans l’onglet Photos et vous pouvez cliquer sur n’importe lequel pour le mettre en favori ou le partager. Pour modifier les Souvenirs, et exclure certaines personnes, animaux ou dates, cliquez sur l’icône en forme de roue crantée, puis Souvenirs.

Apple Photos

L’app Photos native à iOS, iPadOS et macOS dispose d’une fonctionnalité Souvenirs similaire. Sur iOS et iPadOS, tapotez sur l’onglet Pour vous pour voir ce que l’app a à vous proposer. Vous pouvez naviguer dans la sélection pour tapoter sur Tout voir pour avoir le tout sur un même écran. Ces collections sont faites avec des “personnes, endroits et événements significatifs” identifiés dans votre bibliothèque de photos.

Vous pouvez aussi appliquer un “mix” différent à un Souvenir. Pour ce faire, tapotez sur l’un d’entre eux pour l’ouvrir, puis sur l’écran et sélectionnez le bouton mix (la note de musique). Vous pouvez balayer pour changer la musique, tapoter sur le bouton filtres (les trois cercles) pour changer le look d’un Souvenir.

Pendant que vous regardez un souvenir, vous avez l’option de partager avec d’autres ainsi qu’un bouton menu. Tapotez dessus pour enregistrer un Souvenir en favori, changer le titre ou ajouter/supprimer des photos ou vidéos au besoin.

Comme avec Google Photos, vous pouvez limiter ce que vous voyez dans les Souvenirs, mais il faut le faire depuis les Souvenirs eux-mêmes. Tapotez sur l’icône menu dans le coin supérieur droit d’un souvenir, puis “Moins recommander”. Personne, date, lieu, à vous de choisir.

Vous pouvez aussi désactiver les Souvenirs depuis les Réglages dans iOS ou iPadOS, puis en tapotant sur Photos et en désactivant Montrer le contenu recommandé. Si vous voulez que l’app oublie les restrictions que vous avez mises en place, vous pouvez le faire avec les options Réinitialiser les souvenirs suggérés et Réinitialiser les suggestions de personnes.

Sur macOS, vous retrouvez ces mêmes options : dans l’app Photos, vous verrez une entrée Souvenirs dans le panneau de navigation à gauche. Vous pouvez partager et mettre en favori un Souvenir, mais vous n’avez pas accès à toutes les fonctions de mix et d’édition que sur téléphone.