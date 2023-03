La Google Pixel Watch peut désormais détecter les chutes. Google vante un système très abouti, limitant au maximum les faux positifs.

Google vient d’annoncer que le déploiement de la fonctionnalité de détection de chute sur la Pixel Watch avait démarré. Comme la fonction du même nom de l’Apple Watch lancée en 2018, la version de Google utilise ses capteurs de mouvement et des algorithmes pour déterminer si vous avez fait une chute et besoin d’aide. Cependant, Google explique qu’il n’appellera pas accidentellement les secours, comme l’a fait l’Apple Watch.

En effet, si la Pixel Watch détecte une chute et une absence de mouvement pendant environ 30 secondes, elle va vibrer, émettre une alarme et afficher un message pour prendre des nouvelles. Si la chute n’est pas trop grave, tapotez sur “Je vais bien” et l’alerte disparaît ; tapotez “Je suis tombé et j’ai besoin d’aide” si vous voulez appeler les secours. Dans le cas contraire, le son continuera pendant environ 1 minute et le volume augmentera dans les dernières secondes. Si vous n’avez toujours pas répondu à l’alerte d’ici là, la montre contactera les secours automatiquement, avec un message automatisé demandant d’envoyer de l’aide à votre localisation. Vous pourrez aussi parler directement à un opérateur depuis la montre.

Vous pouvez activer la fonctionnalité sur la page “Mises à jour” dans l’app Watch Companion sur votre smartphone appairé ou dans l’app Personal Safety de la Pixel Watch.

Google vante un système très abouti, limitant au maximum les faux positifs

Google explique que son système de détection de chute devrait éviter les faux positifs. “Inquiet que vos burpees ou les pistes de ski déclenchent un appel d’urgence ?”, peut-on lire dans l’annonce de Google. “Votre Pixel Watch sait faire la différence entre une chute et une activité physique intense ou même une reprise d’appui après avoir trébuché – grâce à nos algorithmes de machine learning et des tests très poussés. Les capteurs de mouvement et les algorithmes peuvent détecter un impact soudain et la réponse de votre corps à la chute. Nous avons entrainé cet algorithme avec tout un tas de données de chutes, réelles et simulées, et d’autres schémas pour détecter avec précision les chutes et réduire au maximum les risques de fausses alertes.”

Google ajoute que vous pouvez aider à améliorer la fonctionnalité en activant l’option “Aider à améliorer la détection de chute”. Cela enverra à l’entreprise les données des capteurs de mouvements lors des détections.