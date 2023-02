Enregistrez votre propre alarme matinale sur votre Google Pixel

Les sons personnalisés, toute une histoire sur Android. Sur les appareils Pixel, Google a considérablement simplifié l'opération via l'app Horloge.

Comment aimez-vous être réveillé(e) le matin ? Une alarme classique sur votre smartphone ? Peut-être une chanson en particulier pour démarrer la journée du bon pied ? Ou peut-être que rien de tout cela ne fonctionne vraiment, vous laissant éteindre le réveil, ou les réveils l’un après l’autre, jour après jour. Qui sait, vous auriez peut-être besoin d’une solution un peu plus personnelle. Le meilleur réveil serait alors un réveil que vous auriez enregistré vous-même.

Comme on peut l’apprendre sur les forums de XDA Developers, Google a déployé une nouvelle fonctionnalité dans son app Horloge qui permet d’enregistrer vos propres sons pour n’importe quel alarme. Si vous voulez vous réveiller en vous entendant hurler “Debout !” ou que vous avez besoin d’une alarme disant “Arrête de jouer à la console et va prendre ton bus !” pour vous rappeler qu’il est l’heure d’y aller, vous pouvez le faire. Vous n’êtes pas obligé(e) non plus d’utiliser votre propre voix : enregistrez les soins que vous voulez, de la source que vous voulez, et créez l’alarme ou le réveil parfait pour vous.

Peut-être est-ce déjà ce que vous faites. Android permet d’utiliser des sons d’alarme personnalisés, donc il a toujours été possible d’enregistrer ses propres sons. Cependant, la chose n’a jamais été des plus simples. XDA rappelle le processus, lequel demande d’enregistrer le son dans une app tierce, de l’ajouter dans le dossier Alarms avec une app de gestion de fichiers et, si l’opération est correctement réalisée, vous verrez le son et pourrez le sélectionner via “Ajouter un nouveau” dans les pages “Sons d’alarme” et “Sons du minuteur” de l’app Horloge. Faisable, certes, mais pas franchement intuitif.

Il vous suffit d’avoir un Google Pixel tournant sous la version 7.3 de l’app Horloge. Une fois cette version ou plus récente installée, vous verrez l’option “Enregistrer un nouveau” dans les pages “Sons d’alarme” et “Sons du minuteur”. Tapotez dessus et l’app Enregistreur s’ouvrira, vous permettra d’enregistrer ce que vous voulez. Lorsque vous avez terminé, vous verrez votre son dans les “Sons enregistrés” et vous pourrez le sélectionner pour n’importe quelle alarme ou réveil.

Malheureusement, Google n’a pas ajouté ladite fonctionnalité à l’app Horloge pour les autres appareils Android, ceci très certainement parce qu’elle dépend de l’app Enregistreur qui est spécifique aux Pixel. Quoi qu’il en soit, si vous avez l’app Enregistreur sur votre téléphone via une ROM custom, cette fonction devrait apparaître.