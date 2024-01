À quoi correspond exactement la gamme de smartphones OnePlus R ?

Dans quelques jours, OnePlus lancera son premier smartphone estampillé R dans le monde entier. Mais à quoi correspond exactement cette gamme ? Explication.

En 2021, OnePlus étendait son offre de smartphones, en lançant une nouvelle gamme d’appareils estampillés R en parallèle de sa gamme principale de flagships. Mais cette gamme R n’a jamais existé au niveau mondial. De fait, pour de nombreux utilisateurs, elle est restée une énigme. Baptisée “flagship killer” par OnePlus, cette gamme R aura droit à son premier lancement mondial très bientôt. Mais à quoi correspondent exactement ces appareils ? Sont-ils intéressants ? Voici ce que vous devez savoir.

La gamme R expliquée

Le plus simple pour expliquer cette gamme R d’appareils OnePlus est de faire le parallèle avec une autre solution similaire d’un autre fabricant. Si vous suivez les appareils Android, vous êtes peut-être familier avec la gamme Pixel A de Google. Ces appareils implémentent les nouvelles technologies introduites dans les flagships, mais sans certaines fonctionnalités pour maintenir les coûts dans des fourchettes plus abordables./

La gamme OnePlus R fait exactement cela, offrir certaines des fonctionnalités des flagships OnePlus, mais à un tarif moindre grâce à du hardware plus ancien ou sans certaines fonctions. C’est une manière de réduire al distance entre les flagships et des appareils plus abordables, et Google comme OnePlus ont eu du succès avec cette approche.

En observant les générations R précédentes, on peut voir que le OnePlus 11R, lancé en février 2023, proposait un Snapdragon 8 Gen 1, tandis que le flagship OnePlus 11 était équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2 plus récent. Les autres spécifications étaient très similaires, le 11R ayant un écran de 6,74 pouces pour 1 240 x 2 772 pixels, à 120 Hz, tandis que le 11 profitait d’un écran 2K de 6,7 pouces, à 120 Hz, compatible HDR10/10+ et Dolby Vision.

Cela signifie que le 11R était très similaire au 11, mais avec des spécifications légèrement en deçà pour réduire la facture et le rendre plus abordable.

S’agit-il vraiment de flagship killers ?

C’est une bonne question et pour y répondre honnêtement, il faut voir cette gamme R comme davantage qu’une proposition d’entrée ou de milieu de gamme. À la place, il faut les voir comme des appareils haut de gamme de l’année précédente. Ceux-ci profitent des designs des appareils récents, mais souvent avec une puce un peu plus vieille, ce qui réduit quelque peu leurs performances. Bien qu’ils ne soient pas aussi puissants que les appareils flagships les plus récents, ils s’en approchent beaucoup et proposeront souvent davantage de puissance que nécessaire pour la majorité des utilisateurs, leur faisant économie de l’argent.

Avec cette définition, il est facile de considérer des smartphones comme la gamme OnePlus R des flagship killers, puisque ceux-ci permettent d’éviter d’acheter un flagship. Bien sûr, l’industrie du smartphone est plus complexe, et il y aura toujours des utilisateurs qui voudront le meilleur et le plus récent de fabricants comme Samsung.

La première sortie mondiale de la gamme R

Tout ceci nous amène à janvier 2024, au 23 précisément, date à laquelle OnePlus lancera son premier appareil R au niveau mondial, le OnePlus 12R. On ne sait que peu de choses de ce téléphone, mais les rumeurs vont bon train. Selon les spécifications des précédents appareils R, le OnePlus 12R disposerait toujours du récent, mais déjà vieillissant Snapdragon 8 Gen 2 et emprunterait certains composants du OnePlus 12 tout en faisant l’impasse sur d’autres.

Le lancement mondial de cet appareil de la gamme R devrait offrir un choix intéressant à celles et ceux qui veulent changer de téléphone l’année prochaine. Vous aurez une solution premium supplémentaire à moindre coût. Dans ce sens, OnePlus a une très belle chance à saisir sur le marché mondial avec ses “flagship killers” auto-proclamés, et il sera très intéressant de voir comment cela tourne.