Le nouveau smartphone de Sony pourrait séduire les passionnés de photo délaissant Apple et Google

Le Xperia 1 VI est équipé d'un appareil photo téléobjectif, de fonctionnalités de mise au point automatique assistée par intelligence artificielle et d'une application de photographie unifiée. Curieux de savoir comment ces fonctionnalités peuvent révolutionner votre expérience de la photographie ?

Tl;dr Sony annonce le dernier-né de sa ligne Xperia, le Xperia 1 VI.

L’appareil offre plusieurs caractéristiques axées sur la photographie, rivalisant avec l’iPhone et le Pixel.

Le Xperia 1 VI intègre la dernière puce Snapdragon, une batterie de 5000mAh et jusqu’à 512Go de stockage.

Sony n’a pas prévu de lancer le Xperia 1 VI aux États-Unis pour le moment.

Sony éblouit avec le nouveau Xperia 1 VI

Ancien acteur majeur dans le domaine des smartphones, Sony reprend du service en dévoilant la dernière addition à sa ligne Xperia. Le nouvel Xperia 1 VI semble être l’appareil idéal pour les photographes, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Un attrait pour les passionnés de photographie

Sony, reconnu pour son expertise en matière de caméras, a équipé la sixième génération de son smartphone phare d’une mine de fonctionnalités dédiées à la photographie. Ces dernières pourraient potentiellement détourner des utilisateurs des iPhone et Pixel. Parmi ces caractéristiques, on retrouve un véritable zoom optique, une mise au point automatique assistée par l’IA et une caméra téléobjectif pour les macros.

Le Xperia 1 VI offre trois caméras à l’arrière : une principale de 24 mm avec un capteur Sony Exmor T de 48 mégapixels, une ultra-large de 16 mm, et un téléobjectif avec un zoom variable de 85-170 mm. Cette dernière offre un zoom allant de 3,5x à 7,1x par rapport à la caméra principale, l’idéal pour un gros plan sur une coccinelle dans votre jardin, par exemple.

Des performances remarquables et une utilisation rationalisée

L’autofocus assisté par l’IA repose sur une technologie, baptisée “estimation de la pose humaine”, capable de reconnaître la position du corps et de la tête d’une personne pour une mise au point parfaite. La réalisation de vidéos en 4K HDR à 120 fps est également possible, l’ensemble de ces fonctionnalités étant réunies dans une nouvelle application de caméra unifiée.

Un smartphone bien plus qu’une simple caméra

Bien que ses caractéristiques photographiques soient impressionnantes, le Xperia 1 VI est tout de même un smartphone. Il est équipé du tout dernier chipset Snapdragon 8 Gen 3, de 12 Go de RAM, d’un choix entre 256 Go et 512 Go de stockage et d’une batterie intégrée de 5 000 mAh pour une utilisation pouvant aller jusqu’à deux jours. Il est compatible avec la recharge sans fil 15W et le partage de batterie sans fil vers d’autres appareils.

Malheureusement, et malgré un prix de lancement vertigineux de 1640$ US, Sony n’a pas prévu de lancer ce smartphone aux États-Unis pour le moment.