Deux PDG à la tête de Sony PlayStation prochainement

Suite au départ de Jim Ryan, ce sont Hideaki Nishino et Hermen Hulst qui prennent le relais.

Tl;dr Restructuration de leadership chez Sony Interactive Entertainment.

Hideaki Nishino deviendra CEO de la Platform Business Group.

Suite au départ de Jim Ryan, Hermen Hulst devient CEO du Studio Business Group.

Les deux rapporteront à l’interim CEO Hiroki Totoki.

Restructuration au sein de Sony Interactive Entertainment

Dans son désir constant de se réinventer et de consolider son avance dans l’industrie des jeux vidéo, Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé une nouvelle structure de leadership. Une évolution prévue pour le mois de juin.

De nouvelles figures à la direction

Hideaki Nishino, actuellement vice-président senior du Platform Experience Group, promotion interne confirmée, il va assumer le rôle de PDG du Platform Business Group dès le 1er juin. Sa mission ? Assurer le développement et la maintenance de l’écosystème PlayStation, superviser les interactions avec les développeurs et éditeurs tiers, et superviser les opérations commerciales liées aux produits PlayStation.

Départ de Jim Ryan, arrivée d’Hermen Hulst

Ces nominations interviennent après que Jim Ryan, PDG emblématique de SIE, a annoncé son départ en mars, avouant que la gestion de sa vie privée au Royaume-Uni et de son travail aux États-Unis se “révélaient de plus en plus difficiles”. C’est à ce moment que Hermen Hulst succède à Ryan. Anciennement vice-président et directeur des studios PlayStation, Hulst occupe désormais les fonctions de PDG du Studio Business Group. Il sera en charge du développement des contenus pour PlayStation et PC, puis supervisera le business des jeux créés par la firme japonaise.

Ces deux personnalités, en prenant leurs nouveaux rôles, seront sous la direction du PDG par intérim Hiroki Totoki, qui continuera également son travail en tant que président de SIE et président, COO et CFO de Sony Group Corporation.

Une nouvelle ère pour Sony

Tout change, tout évolue, tout se transforme chez Sony, et tout cela promet une nouvelle ère passionnante pour le géant japonais du divertissement. Cette succession au sommet témoigne de la volonté de Sony de continuer à innover et à repousser les limites de l’industrie du jeu vidéo.