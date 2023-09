L'abonnement Google Nest Aware augmente de 20 $ aux États-Unis. La France devrait être concernée dans quelques mois.

Les possesseurs d’appareils Google Nest devront débourser au moins 20 $ supplémentaires s’ils veulent accéder aux fonctionnalités les plus avancées de leurs caméras de sécurité et autres sonnettes. Comme le rapporte 9to5Google, le géant de la tech américain a envoyé des avertissements aux abonnés des États-Unis, les informant que l’abonnement standard Nest Aware coûte désormais 8 $ par mois ou 80 $ par an, contre 6 $ par mois ou 60 $ par an jusqu’à présent.

La firme de Mountain View avait commencé à offrir des abonnements Nest Aware pour tous les appareils en 2019. Avant cela, il fallait un abonnement pour chacune des caméras. Cette offre donne accès aux utilisateurs à la détection intelligente de mouvements, capable de détecter différents types d’activité, d’un chien qui aboie à une personne qui parle. Il y a aussi la possibilité de visionner un historique de 30 jours avec les événements enregistrés. Sans abonnement, les utilisateurs n’ont accès qu’à trois heures maximum.

Le service a aussi une offre plus haut de gamme, Nest Aware Plus, lequel coûte désormais 15 $ par mois ou 150 $ par an, contre 12 $ par mois ou 120 $ par an auparavant. Outre les fonctionnalités de l’offre standard, l’offre Plus inclut aussi l’accès à 10 jours d’historique vidéo continu et 60 jours d’historique vidéo avec les événements enregistrés.

La France devrait être concernée dans quelques mois

Dans une page expliquant cette hausse de tarif, Google indique que “les prix des abonnements peuvent changer pour suivre le marché, et cela peut inclure l’inflation et les changements dans les taxes locales.” Ces nouveaux prix s’appliquent déjà aux nouveaux abonnés, les abonnés existants, eux, paieront le nouveau tarif sur leur prochaine facture ou après le 6 novembre. Google explique aussi qu’il informera les abonnés en dehors des États-Unis 30 jours avant l’application des nouveaux tarifs, ce qui signifie que cette hausse de prix arrivera aussi dans d’autres pays.