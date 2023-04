Les produits Nest Secure et Dropcam cesseront de fonctionner en avril 2024

Fin de parcours programmée pour les produits Nest Secure et Dropcam. Les utilisateurs ont jusqu'au 8 avril 2024 pour en profiter.

Google a annoncé plusieurs dates de fin de vie pour un certain nombre de produits reposant sur l’application Nest, des produits qui n’auront pas le droit de passer à la nouvelle application Google Home. Si vous avez un produit Nest Secure ou Dropcam pour la sécurité de votre maison, vous avez environ un an devant vous avant que ceux-ci ne deviennent inutiles. La mise au placard de ces appareils pourrait être le signal que l’arrivée de la nouvelle app Home, bien plus personnalisable, est proche.

Nest Secure continuera de fonctionner jusqu’au 8 avril 2024. Pour faciliter la transition, Google offre certains avantages à ses clients – comme le géant le fait souvent lorsque l’un de ses produits rejoint le cimetière Google -. Les utilisateurs Nest Secure recevront un bon pour un ADT Self Setup System – d’une valeur maximale de 485 $ – ; ou bien ils peuvent opter pour 200 $ de crédit Google Store. La firme de Mountain View explique avoir déjà envoyé un email aux utilisateurs éligibles avec les instructions pour en profiter.

Les produits Dropcam, quant à eux, cesseront aussi de fonctionner après le 8 avril de l’année prochaine. Google recommande aux utilisateurs de télécharger et sauvegarder leur historique de vidéo avant cette date pour éviter de perdre leurs données. Comme lot de consolation à ces utilisateurs, le géant américain offre une Nest Cam gratuite (la version pour l’intérieur, filaire) à celles et ceux qui ont un abonnement Nest Aware ; les autres peuvent profiter d’un bon de réduction de 50 % sur l’achat de cette même caméra.

Enfin, Works With Nest, l’API qui permet des intégrations de produits tiers avec des accessoires pour la domotique autrement incompatibles, cessera de fonctionner après le 29 septembre. Google renvoie les utilisateurs vers les routines basées sur l’Assistant dans l’application Google Home comme solution de remplacement. L’entreprise prévoit aussi de lancer un éditeur de script “dans les mois à venir” pour restaurer les éventuelles fonctionnalités perdues en cours de route. Le géant américain explique aussi “travailler activement” avec les partenaires pour fournir de nouvelles intégrations.

Google avait annoncé sa nouvelle app Home en octobre dernier et insistait sur le fait que celle-ci pourrait être la raison principale de la disparition de ces produits. La nouvelle app Home intègre Matter, y compris la fonctionnalité Fast Pair. Elle est actuellement disponible en preview publique.

Nest Secure avait été lancé en 2017 pour tenter de relancer le marché de la sécurité de la maison connectée. Pensé et conçu pour lutter face aux marques historiques comme ADT – dans laquelle Google a plus tard investi -, le système incluait une station Guard, des capteurs de détection de mouvement pour les fenêtres et portes ainsi que des tags porte-clef pour pouvoir activer ou désactiver facilement le système. Google annonçait en 2020 qu’elle cessait le développement de cette plateforme, mais promettait que celle-ci resterait opérationnelle. Dasn le même temps, Dropcam avait été lancée comme une marque pionnière sur ce marché de la sécurité de la maison connectée, commercialisant les premières caméras tournées d’abord vers le cloud. Google / Nest avait racheté la startup en 2014 pour 555 millions de dollars, une initiative que son fondateur, Greg Duffy, avait plus tard qualifiée d'”erreur”.