Les points à considérer avant d’acheter de l’équipement tech pour votre maison connectée

Commencez par évaluer la puissance de votre Wi-Fi, la durée de votre présence dans votre logement et avec quel hub vous voulez passer votre vie.

Chaque fois que j’écris sur un nouveau produit pour la maison connectée, certains commentaires se demandent pourquoi ajouter une fonctionnalité intelligente et/ou connectée à un produit que l’on utilise déjà depuis des années. “Quel est le problème avec une machine à laver qui ne me parle pas ?”, “Je peux faire mieux qu’un aspirateur robot” ou “J’espère que vous aimez être espionné par votre purificateur d’air !” Il n’y a rien de mal à utiliser les appareils non connectés que vous utilisez depuis si longtemps. La promesse des appareils connectés, cependant, est grande. Ceux-ci font gagner du temps, parce que capables de travailler sans nous. Et de l’argent parce qu’il est possible de les programmer avec une certaine intelligence combinée – la vôtre et la leur (IA) -. Et c’est assez marrant, il faut bien le reconnaître. Mais la meilleure raison, finalement, c’est que ces produits domotiques rendent le monde accessible. Nous les utiliserons tous dans quelques années, mais aujourd’hui, il convient de choisir avec précaution.

Il vous faut un Wi-Fi fort et stable

Les appareils connectés ont besoin d’internet. Vous pouvez, certes, en faire tourner certains en local avec du Bluetooth, Z-wave ou Zigbee, mais c’est loin d’être le standard. La configuration vous demandera pratiquement toujours le Wi-Fi et à l’usage, c’est aussi très souvent, via internet. Et il ne suffit pas d’un Wi-Fi avec un gros débit, il faut une connexion sans fil stable et homogène dans toutes les zones où vous voulez placer des appareils. Ce n’est pas toujours facile si la zone à couvrir est grande ou si vous avez des barrières (éléments métalliques, gros électroménagers, etc.) sur le passage. La solution est souvent d’investir dans un réseau de type mesh, pour bien distribuer votre signal Wi-Fi.

La tech domotique ne vous suivra pas dans votre prochain logement

Certains produits connectés sont plus faciles que d’autres à faire déménager. Vous pouvez transporter facilement vos trackers Tile, les aspirateurs robots et autres prises connectées sont aussi simples à déménager, mais pour vos enceintes connectées ou votre hub, par exemple, c’est plus compliqué. Il en va de même pour les luminaires et autres accessoires connectés. Interrupteurs intelligents ou ampoules intelligentes, il faut se poser la question de savoir si vous voulez investir dans de l’équipement facile à désinstaller si vous déménagez. Votre robot de piscine vous suivra, mais le système d’ouverture de votre porte de garage, lui, non. Prenez le temps de la réflexion.

Il y aura des failles, votre vie privée sera mise à mal

Dans un monde idéal, nous devrions pouvoir avoir des appareils connectés et conserver notre vie privée, mais les entreprises peuvent faillir, les réseaux être piratés et les failles de sécurité survenir. Il ne s’agit pas de les accepter purement et simplement, mais il convient d’être bien conscient que cela risque d’arriver. Et vous ne devez pas être anxieux à ce sujet non plus. La réalité est que de nombreuses personnes ont eu du mal à saisir leur numéro de carte bancaire en ligne ou leur numéro de sécurité sociale pour s’identifier. Aujourd’hui, les jeunes générations ont parfaitement accepté que les transactions en ligne font partie de nos vies et que le risque occasionnel “fait partie du jeu”. Et les protections contre la fraude ont évolué dans ce sens.

Il faut choisir un hub principal

Il existe de nombreux hubs sur le marché, et l’écosystème ne cesse de s’étoffer. S’il est possible de faire cohabiter plusieurs systèmes dans votre logement (HomeKit et Alexa, Alexa et Google Home, SmartThings et Home Assistant, etc.), la réalité est que vous voudrez un seul assistant vocal (Siri, Google ou Alexa) et tenterez de vous tenir à un seul hub. Il sera alors plus facile de gérer vos produits via des automatisations et l’app du hub et cela vous aidera à choisir entre les enceintes et les écrans connectés. Le meilleur moyen de choisir, c’est de considérer les produits les plus importants pour vous et quel genre de client vous êtes. Si vous êtes fan d’Apple, HomeKit est logique, mais il y a de nombreux produits qui ne fonctionnent pas avec HomeKit. Alexa a un très gros écosystème, mais si vous voulez le plus grand contrôle possible, Home Assistant est peut-être davantage fait pour vous. De nouveaux hubs, comme Hubitat et Brilliant, représentent des alternatives intéressantes.

Ajoutez vos appareils connectés couche après couche

N’y allez pas tout d’un coup avec les appareils connectés. Choisissez un hub, puis allez-y secteur par secteur : lumières, chauffage/ventilation/climatisation ou nettoyage. Si vous optez pour l’éclairage, choisissez entre interrupteurs connectés, luminaires ou ampoules (ou les trois), mais essayez de limiter au maximum les marques, et allez lentement. Testez avec des automatisations, le contrôle vocal et voyez ce que vous pouvez faire en cas de perte de connexion. Ajoutez ensuite un après l’autre de nouveaux secteurs.

En ce qui concerne la domotique, personne n’aime multiplier les apps et les hubs. Centralisez les hubs dans un même endroit, étiquetez-les clairement pour savoir facilement et rapidement ce qu’ils contrôlent. Gardez par ailleurs un document avec les toutes apps sur votre téléphone ou ce qu’elles contrôlent. C’est très pratique dans la mesure où nombre de ces apps n’ont pas le nom de l’entreprise dans leur nom, et elles se ressemblent toutes beaucoup, notamment dans le nom en lui-même (My SmartLife, Smart Home, Homelife, etc.)