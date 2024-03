Comment utiliser les capteurs de température et humidité de vos enceintes connectées

Votre HomePod ou appareil Echo a peut-être des fonctionnalités cachées.

Vos enceintes connectées ont peut-être davantage de fonctionnalités que ce que vous pensez, leur permettant d’en faire plus que lire vos playlists ou vous donner les prévisions météo. Plongez un peu dans les fonctions et vous trouverez certainement des options insoupçonnées, même si vous avez l’un des modèles les plus abordables. Par exemple, il y a de grandes chances que votre enceinte connectée dispose d’un capteur de température et/ou d’humidité. On les trouve dans les HomePod Mini et HomePod d’Apple et on trouve seulement un capteur de température dans certains modèles d’enceintes Echo.

Ces capteurs peuvent apporter un vrai plus dans la configuration de votre maison intelligente et ceux-ci ne sont pas difficiles à configurer. Ceci étant dit, dans la mesure où il n’y a pas de capteur de ce genre dans les appareils Google Nest, si vous êtes dans l’écosystème Google, vous devrez acheter des accessoires dédiés.

Si vous avez un HomePod Mini ou un HomePod seconde génération de 2023 (pas le modèle original de 2018), vous avez les deux capteurs dans votre enceinte. Ceux-ci sont accessibles si vous avez la dernière version en date du logiciel installée. Pour vérifier, ouvrez l’application Home sur votre iPhone, tapotez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit, puis Réglages Home et Mise à jour logicielle.

L’accès aux capteurs s’effectue via l’app Home. Si vous n’avez pas d’iPhone, vous pouvez utiliser l’app Home sur un iPad ou un Mac. Si vous sélectionnez la pièce dans laquelle se trouve le HomePod depuis l’interface de l’app Home, vous devriez voir la température et l’humidité immédiatement.

Vous pouvez aussi tapoter sur le lien Température en haut de l’onglet Home pour voir la température et l’humidité. À noter, les capteurs des nouveaux HomePod peuvent prendre un certain temps pour se calibrer, et vous verrez une moyenne si vous avez plus d’un HomePod dans une même pièce.

Tapotez sur la valeur de la température ou de l’humidité pour voir davantage d’options. Sur l’écran suivant, vous pouvez modifier le nom du capteur, modifier la pièce dans laquelle il se trouve et vérifier qu’il fonctionne bien. Vous pouvez aussi choisir de cacher l’information sur l’écran d’accueil et les résumés des pièces dans l’app Homme.

Tapotez sur Ajouter une automatisation pour utiliser ces données. Vous pouvez définir des actions selon les valeurs relevées par ces capteurs. Par exemple, vous pouvez faire en sorte d’activer un radiateur si la température d’une pièce descend sous une certaine valeur ou déclencher une alerte sonore sur votre Apple TV si l’humidité descend sous un seuil prédéfini. Ces automatisations peuvent être configurées sur certaines plages horaires ou lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Si vous avez des enceintes Amazon Echo chez vous, vous trouverez un capteur de température dans les Echo Plus de deuxième génération (lancés en 2018), Echo de 4ᵉ génération (lancés en 2020), Echo Dot de 5ᵉ génération (lancés en 2022). Il n’y a pas de capteur de température dans les Echo Show et aucun capteur d’humidité dans les enceintes connectées Amazon.

Tout se passe via l’app Alexa pour Android ou iOS. Si vous avez déjà ajouté votre enceinte Echo à l’app, vous pouvez l’assigner dans une pièce de votre maison en tapotant sur le bouton + dans le coin supérieur droit de l’onglet Home, puis en choisissant Groupe.

Si vous souhaitez ajouter un appareil à une pièce déjà créée, sélectionnez cette dernière dans l’onglet Appareils, puis Éditer, puis sélectionnez l’enceinte pour l’ajouter. Celle-ci ne sera pas listée si elle a déjà été assignée à un groupe ou une pièce différente.

Ajouter l’appareil Echo à un groupe est important, parce que, pour obtenir une température, il faut dire “Alexa, donne-moi la température dans…” suivi du groupe ou du nom de la pièce. Si vous vous contentez de demander à Alexa la température, vous aurez la température actuelle dehors, chez vous. Il faut obligatoirement préciser la demande.

Vous pouvez aussi sélectionner l’enceinte dans la liste sur l’onglet Appareils pour voir la température. Tapotez dessus pour aller sur le lien Aller aux Routines. Vous pourrez alors définir vos routines utilisant la température, pour pouvoir activer un ventilateur ou démarrer un thermostat selon une valeur seuil dans telle ou telle pièce.