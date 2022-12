Les appareils Google pour la maison connectée désormais compatibles avec le standard Matter

Les appareils Google Home et Nest sont compatibles avec Matter. Voilà qui devrait simplifier bien des choses.

Le standard Matter ne peut vraiment simplifier l’utilisation des appareils de domotique des différentes marques que si les produits sont effectivement compatibles avec ce protocole. Aujourd’hui, Google annonce avoir activé la compatibilité Matter sur ses appareils Nest et Android – et vous n’avez pas à télécharger ni installer quoi que ce soit pour en profiter -. Cela signifie que les enceintes Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (1ère et 2ᵉ génération), Nest Hub Max et le nouveau Nest WiFi Pro, peuvent désormais servir de hub pour Matter et contrôler votre installation domotique.

Les appareils Google Home et Nest sont compatibles avec Matter

Google a aussi déployé la prise en charge de Matter pour l’Appairage Rapide (Fast Pair) sur Android et le géant de la tech explique que cela permettra d’appairer des appareils compatibles Matter à votre réseau domestique “aussi rapidement que lorsque vous appairez des écouteurs”. Une fois vos appareils connectés, cette fonctionnalité facilitera aussi le lien des appareils Matter avec les apps et les écosystèmes de domotique. De plus, la firme de Mountain View a mis à jour les Nest WiFi Pro, Nest Hub Max et Nest Hub (2ᵉ génération) pour fonctionner en tant que routeurs Thread. Ainsi, vous pouvez les utiliser pour connecter des produits compatibles Thread, le protocole réseau pour les appareils faible puissance, comme les serrures connectées, de votre installation.

Voilà qui devrait simplifier bien des choses

La Connectivity Standards Alliance, dont fait partie Google, travaille sur Matter depuis 2019 pour résoudre le problème de fragmentation de la domotique et simplifier l’utilisation des produits des différents fabricants. Elle devait à l’origine lancer ce standard en 2021, mais a dû reporter plusieurs fois avant de publier enfin la version 1.0 et le programme de certification produit en octobre dernier. Peu après le lancement officiel de Matter, Samsung annonçait travailler avec Google pour permettre d’ajouter facilement des appareils déjà configurés avec SmartThings sur Google Home et vice-versa. Amazon, l’un des autres fondateurs de l’Alliance, liste aussi 17 appareils Echo qui seront compatibles avec ce standard dans les jours à venir.

Bien que très peu de produits soient compatibles Matter à l’heure actuelle, Google explique que la liste augmentera rapidement dans les semaines et mois à venir. Tous les appareils compatibles seront estampillés d’un badge Matter dédié et fonctionneront avec les produit Google susmentionnés et tous les autres appareils Matter sans aucune difficulté.