Le standard de domotique Matter est disponible en 1.0. Les premiers produits compatibles ne devraient plus tarder

Après plusieurs reports, le standard pour la domotique Matter est enfin une réalité. La Connectivity Standards Alliance (CSA) a publié la spécification Matter 1.0 et lancé un programme de certification de produits. Les fabricants peuvent donc désormais adopter cette technologie, laquelle vise à éliminer les problèmes de compatibilité et de connexion qui peuvent parfois ternir l’expérience de la maison connectée. Vous pourrez donc, normalement, davantage vous concentrer sur l’utilisation de votre maison intelligente que sur sa configuration.

La technologie repose sur une combinaison de Wi-Fi, Bluetooth LE et du réseau mesh orienté pour la maison de Thread. Sur le papier, elle offre des connexions rapides et étendues avec une faible consommation, un réseau “auto-réparateur” qui devient plus fiable quand il s’étend. Matter promet aussi une sécurité renforcée et fonctionnera avec des assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant et Siri.

Il faudra probablement un certain temps avant que les premiers appareils Matter n’arrivent sur le marché. Cependant, de nombreux géants de la tech soutiennent cette initiative, dont Amazon, Google, LG, Samsung (via SmartThings) et Signify (Philips Hue). Certains seront plus rapides que d’autres, évidemment. Google a déjà annoncé un nouveau routeur Nest WiFi Pro et une application Home revue et corrigée qui prendra en charge cette technologie.

La spécification 1.0 ne garantira pas, évidemment, de corriger tous les problèmes de la domotique actuelle, même après plusieurs années de développement. La CSA a expliqué qu’il s’agit là d’une “première version”. Quoi qu’il en soit, elle devrait permettre de soulager un peu les clients qui cherchent des objets connectés comme des ampoules ou des sonnettes et autres serrures à intégrer dans leur maison. Plutôt que d’acheter un produit pour un écosystème spécifique, il sera désormais possible d’opter pour un produit compatible Matter et celui-ci devrait fonctionner pleinement dans votre maison. Vous pourrez donc davantage choisir selon vos besoins fonctionnels.