Découverte du nouveau robot aspirateur Dreame : la solution tant attendue au principal défaut des robots laveurs

Dreame vient de dévoiler son nouveau robot aspirateur, conçu pour répondre à l’un des principaux problèmes rencontrés avec les modèles de robots laveurs de sols. Cette innovation promet une amélioration significative dans l’entretien automatisé des surfaces domestiques.

Tl;dr Matrix10 Ultra adapte ses serpillières automatiquement aux sols.

Trois solutions de nettoyage ciblent chaque besoin spécifique.

Bientôt disponible au Royaume-Uni, attente aux États-Unis.

Un nouveau souffle pour l’entretien des sols

Si garder ses sols durs impeccables relève parfois du casse-tête, l’arrivée du dernier-né de Dreame, le Matrix10 Ultra, pourrait bien changer la donne. Présenté hier lors d’un événement officiel auquel nous avons pu assister, cet appareil hybride conjugue robot aspirateur et laveur avec une série d’innovations notables qui devraient séduire les adeptes du « ménage sans effort ».

Le dock intelligent : un système multi-serpillières inédit

Au cœur de cette nouveauté, le dock de commutation du Matrix10 Ultra impressionne par sa capacité à gérer trois types de serpillières différents. Un mécanisme interne ingénieux permet à l’appareil de sélectionner et fixer automatiquement la serpillière la plus adaptée à chaque pièce ou tâche ménagère. Les utilisateurs disposent ainsi :

Nylon-brosses abrasives pour désincruster graisses et taches résistantes en cuisine,

pour désincruster graisses et taches résistantes en cuisine, Pads éponges absorbants pour les salles de bain et surfaces humides,

pour les salles de bain et surfaces humides, Serpillières thermiques maintenant la température optimale lors du nettoyage quotidien.

Tout se fait sans intervention manuelle fastidieuse, un argument de poids pour quiconque redoute de manipuler des accessoires sales.

Des solutions sur-mesure pour chaque sol

Autre avancée significative : le compartiment à trois solutions distinctes. Il suffit de remplir les réservoirs dédiés – soin parquet, entretien général ou élimination des odeurs d’animaux – pour que le robot adapte le mélange selon le revêtement traité. Cette personnalisation assure non seulement un nettoyage plus approfondi mais aussi une meilleure préservation des matériaux sensibles : adieu rayures indésirables ou traces persistantes après passage.

Lancement et perspectives d’avenir

Difficile donc de cacher son enthousiasme devant ce concentré de technologie, tant il promet d’alléger la corvée quotidienne. Pour l’heure, seuls les consommateurs britanniques peuvent se procurer le Matrix10 Ultra – tarifé 1 399 £ avec une remise initiale de 200 £ – tandis que les Américains devront patienter encore un peu. L’annonce laisse entrevoir une concurrence accrue sur le marché des robots laveurs, où chaque innovation devient un atout décisif.

À suivre donc, car l’automatisation du ménage ne semble pas près de s’arrêter là.