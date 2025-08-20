Le nouveau robot aspirateur de Samsung nettoie votre maison tout en la surveillant

Samsung dévoile un nouvel aspirateur-robot capable de nettoyer les sols tout en surveillant l’intérieur du domicile. Cet appareil associe fonctions d’entretien et sécurité domestique, marquant une étape supplémentaire dans la maison connectée.

Tl;dr Robot aspirateur Samsung avec caméra de surveillance intégrée.

Sécurité maximale grâce à Samsung Knox et note « Diamond ».

Lancement prévu à l’IFA 2025, prix non dévoilé.

Un robot aspirateur qui surveille votre foyer

À l’aube de l’IFA 2025 de Berlin, Samsung dévoile son dernier fleuron : le Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. Ce nouveau robot va bien au-delà du simple nettoyage des sols : il combine des fonctions avancées d’aspiration et de lavage avec, c’est inédit dans la gamme, une caméra de surveillance directement intégrée à l’appareil.

L’innovation ne s’arrête pas là. Grâce à la reconnaissance d’objets par IA, ce Jet Bot ajuste sa trajectoire, mémorise les zones à éviter ou à traiter et capture même des images pour optimiser chaque passage. En outre, le système de lavage exploite la vapeur afin d’offrir une propreté plus hygiénique — un détail qui n’a rien d’anodin pour les adeptes du ménage méticuleux. La gestion s’effectue également via l’application SmartThings de Samsung, permettant un contrôle à distance et la configuration de scénarios personnalisés.

Sécurité et confidentialité : priorité absolue

Mais là où ce modèle se distingue vraiment, c’est sur le terrain de la protection des données et de la vie privée. Tirant parti des technologies Samsung Knox — déjà reconnues dans le secteur mobile — le robot intègre pour la première fois le système Knox Vault. Ce dernier isole physiquement les informations sensibles, telles que mots de passe ou données d’authentification, au sein d’une puce dédiée. À cela s’ajoute la surveillance en temps réel des statuts de sécurité des appareils connectés grâce à Knox Matrix Trust Chain.

Ce dispositif n’est pas simplement une promesse marketing : il a décroché la note maximale « Diamond » lors du test indépendant d’Underwriters Laboratories. Cette distinction garantit que le robot peut détecter efficacement les attaques logicielles malveillantes, bloquer les accès non autorisés et anonymiser vos informations personnelles.

Lancement imminent… mais prix inconnu

Si la date est fixée — tout se jouera début septembre lors du salon IFA — Samsung reste discret sur le tarif exact. Seule certitude : ce modèle ultra-connecté devrait dépasser le prix déjà conséquent du Bespoke AI Jet Bot Combo, affiché actuellement à 1 699 dollars.

Pour les utilisateurs exigeants en matière d’hygiène comme de sécurité domestique, cette nouvelle proposition pourrait bien faire mouche. Il faudra toutefois patienter encore quelques semaines avant d’en connaître tous les détails… et vérifier si cette promesse technologique tiendra ses engagements lors des premières démonstrations publiques.