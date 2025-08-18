Apple perd du terrain face à Samsung

Samsung s’envole tandis qu’Apple dégringole sur le marché des smartphones. Cette évolution s’explique par les récentes stratégies adoptées par les deux géants et l’accueil réservé à leurs derniers modèles.

Tl;dr Sur le marché américain, la part d’Apple recule à 49% tandis que Samsung progresse à 31%, réduisant l’écart entre les deux géants.

La stratégie de diversification et de prix de Samsung, allant du milieu au haut de gamme, stimule ses ventes et séduit différents segments de consommateurs.

Malgré ce recul, Apple reste leader et mise sur le lancement de l’iPhone 17 pour inverser la tendance avant la rentrée.

Un paysage concurrentiel bousculé outre-Atlantique

Les chiffres récents de Canalys révèlent une évolution marquante sur le marché américain du smartphone : alors que la demande pour les meilleurs téléphones pliables ne cesse de croître, Samsung tire son épingle du jeu au détriment d’Apple. Selon les données du deuxième trimestre 2025, la part de marché d’Apple est tombée à 49% contre 56% l’an dernier, tandis que Samsung bondit à 31%, contre seulement 23% auparavant. Une progression qui réduit l’écart séparant les deux géants à seulement 18 points, contre 33 douze mois plus tôt.

L’atout prix et diversité pour Samsung

Si l’on s’attarde sur ce rebond, il semble que la stratégie dite de « smart volume » prônée par Samsung porte ses fruits. Plutôt que de cibler un segment unique comme le fait largement Apple, la marque coréenne propose une large fourchette tarifaire : de 650 dollars (pour le Galaxy S24 FE) à 2400 dollars (pour le Z Fold 7 en version 1 To). Cette diversité permet, selon Canalys, de « s’adresser à chaque consommateur, quel que soit son budget », comme le souligne l’analyste Runar Bjorhovde. Parmi les moteurs principaux de cette croissance figurent notamment les modèles plus abordables tels que le Galaxy A36, mais aussi les innovations dans le haut de gamme avec les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Ces derniers séduisent sur les réseaux sociaux grâce à leur durabilité surprenante.

Dynamique des ventes et contexte économique

En parallèle, la croissance globale du marché reste modérée : 27,1 millions d’unités écoulées aux États-Unis, contre 26,7 millions un an plus tôt. Pourtant, Samsung affiche une hausse impressionnante des livraisons (+38%) avec 8,3 millions d’appareils expédiés, là où Apple essuie un recul de 11%, passant à 13,3 millions d’unités vendues. Un autre facteur a joué en faveur du Coréen : une anticipation des risques liés aux droits de douane américains aurait poussé Samsung à avancer ses stocks sur le territoire.

Toutes les attentes vers l’iPhone 17

Malgré cette dynamique défavorable pour Apple, la marque conserve sa première place en volume aux États-Unis. Mais voilà : pour la première fois depuis plus d’une décennie – rappelant brièvement l’année charnière de 2014 – sa domination semble vaciller. À l’horizon septembre se profile donc un enjeu crucial : lors du lancement attendu de l’iPhone 17, Apple espère inverser la tendance avec un modèle Air plus fin encore face au Galaxy S25 Edge. Cependant – nuance relevée par Counterpoint Research – le public n’a pas forcément réservé un accueil tonitruant au téléphone ultra-fin rival lancé récemment. De quoi entretenir quelques incertitudes avant cette rentrée décisive…