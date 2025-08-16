L’offensive de Samsung sur le marché des lunettes intelligentes

Le géant coréen préparerait à la fois un modèle sans écran et des lunettes AR, toutes deux boostées à l’IA.

Tl;dr Samsung préparerait deux modèles de lunettes intelligentes : une version connectée sans écran et un modèle de réalité augmentée.

L’intelligence artificielle serait au cœur de ces projets, avec l’ambition de créer un successeur potentiel au smartphone.

Aucune date ni prix officiel n’est annoncé, mais Samsung veut s’imposer face à Meta et Google sur ce marché émergent.

Samsung accélère dans les lunettes intelligentes

Dans le paysage des nouvelles technologies portables, la stratégie de Samsung semble se préciser. Tandis que la concurrence s’intensifie sur le segment émergent des lunettes intelligentes, le géant sud-coréen aurait décidé d’anticiper la demande en développant non pas un, mais deux modèles distincts. D’un côté, une paire de lunettes connectées sans écran — rappelant fortement les fameuses Ray-Ban conçues avec Meta — serait dans les cartons pour une présentation avant fin 2026.

Selon les informations du quotidien économique coréen Seoul Economic Daily, ces lunettes seraient dotées de haut-parleurs, d’un micro et d’une caméra, mais feraient l’impasse sur l’affichage intégré. L’objectif affiché par Samsung : occuper une position dominante sur ce marché encore balbutiant et ne pas se contenter d’un simple partenariat avec Google. Un acteur du secteur aurait d’ailleurs confié — sous couvert d’anonymat — que la firme « doit aussi développer sa propre marque » (« must also develop its own brand ») pour ne pas être reléguée au second plan.

Lunettes sans écran et ambitions IA

À travers ce projet autonome, difficile encore de savoir si un système maison basé sur Android XR, ou une intégration via une application reliée à un smartphone Galaxy ou une montre connectée, sera privilégié. Le flou reste entier quant à l’architecture logicielle finale. En revanche, il ressort clairement que l’intelligence artificielle devrait occuper une place centrale : selon la vision du groupe, ces lunettes pourraient bien devenir les successeurs naturels du smartphone.

Sans indication précise sur le prix à venir, on peut toutefois se référer aux tarifs appliqués par Meta, dont les Ray-Ban se négocient actuellement entre 249 et 299 dollars. Une grille tarifaire qui pourrait servir de référence au moment de fixer le positionnement commercial de Samsung.

Project Haean : la réalité augmentée sur mesure

En parallèle, Project Haean, mené en coopération avec Google, vise quant à lui la création de véritables lunettes de réalité augmentée. Sur ce segment, Samsung mettrait en avant le confort et l’ajustabilité du produit selon la morphologie de chaque utilisateur — un atout qui rappelle certaines initiatives comme celles des Xreal One Pro.

Parmi les annonces attendues cette année figure également le lancement du casque XR baptisé « Moohan », qui devrait fonctionner sous Android XR tout comme les futures lunettes AR. Les caractéristiques finales n’ont pas encore été fixées et aucune date ferme n’est avancée pour leur commercialisation.

Nouvelles frontières technologiques en vue

Pour résumer plus simplement cette offensive stratégique :

Lunettes connectées sans écran, rivalisant avec Meta Ray-Ban.

Lunettes AR Project Haean, centrées sur l’ajustabilité.

Mise en avant de l’IA embarquée.

À l’heure actuelle, il faudra patienter pour voir quelles innovations concrètes sortiront des laboratoires de Samsung. Mais une chose est sûre : dans la course mondiale aux objets connectés du futur, la marque entend bien imposer son empreinte dès demain.