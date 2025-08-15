Le Galaxy Z Fold 7 inaugure une configuration photo musclée avec notamment un capteur principal de 200 MP. Ce dernier est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP avec autofocus, utile en macro, et d’un téléobjectif x3 de 10 Mpx, capable d’aller jusqu’à un zoom numérique x30. Si cette fiche technique impressionne, elle reste malgré tout en retrait par rapport à celle du Galaxy S25 Ultra, qui conserve une longueur d’avance en photo.

Les clichés réalisés avec le capteur principal se distinguent par une bonne gestion de la dynamique, des couleurs naturelles, et une exposition maîtrisée, même en contre-jour. Le niveau de détail est bon.

En faible luminosité, Samsung continue de proposer un mode nuit efficace, qui éclaire bien les scènes sombres sans trop trahir l’ambiance générale. L’ultra grand-angle, bien qu’honnête, montre plus de limites sur les détails et le bruit en basse lumière, comme souvent sur ce type de capteur.

Le zoom optique x3 est propre en journée, mais manque parfois de netteté, notamment en intérieur ou en basse lumière où les zones sombres perdent en lisibilité. C’est un point perfectible sur ce module.

Bonne surprise en revanche pour le mode portrait, qui offre un joli flou d’arrière-plan et une séparation nette des sujets, surtout en extérieur. En intérieur, la précision est un peu moins constante, mais reste globalement satisfaisante.

Enfin, les deux caméras frontales de 10 Mpx (interne et externe) proposent des selfies corrects, bien détaillés en bonne lumière.