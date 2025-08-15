Test Samsung Galaxy Z Fold 7

Par Hadrien Miche publié le 15 août 2025 à 8h00.
8 /10

Notes

  • Design & Ergonomie
    8
  • Ecrans
    7
  • Performances
    9
  • Photos
    9
  • Autonomie
    9

Avantages

  • - Finesse et solidité accrues
  • - Expérience multitâche

Inconvénients

  • - Prix très élevé
  • - Charge rapide en retrait face à la concurrence

Samsung revient avec la septième itération de son smartphone pliable star. Le Galaxy Z Fold 7 ne réinvente pas la roue, mais perfectionne une formule désormais mature. Entre raffinement esthétique, optimisation logicielle et puissance brute, ce modèle vise autant les professionnels nomades que les férus d’innovation. Mais à plus de 2000 €, l’excellence a-t-elle encore un prix justifié ?

Présentation et Design

Le Galaxy Z Fold 7 reprend le design global de son prédécesseur mais affine son châssis : il est plus fin (4,2 mm déplié) et plus léger (215 g). La charnière a été encore renforcée et offre une meilleure résistance à la poussière, avec une certification IP48 inédite sur un appareil pliable. Les matériaux sont haut de gamme : aluminium Armor, verre Gorilla Glass Victus 2 à l’extérieur, et un écran intérieur UTG (Ultra Thin Glass) plus durable. La prise en main reste unique : fermé, il ressemble à un smartphone allongé avec son écran de 6,5″, et une fois ouvert, il se transforme en une tablette 8″ immersive.

Par contre, les capteurs photos sont très imposants et ne permettent pas d’avoir le téléphone posé de manière stable sur une table. Si on rajoute une coque qui le grossit, alors oui on comblera cette erreur ici…

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Fold 7

  • Dimensions et poids
    • Fermé : environ 158,4 × 72,8 × 8,9 mm
    • Ouvert : environ 158,4 × 143,2 × 4,2 mm
    • Poids : 215 g
  • Écrans
    • Écran externe : 6,5″ AMOLED, 120 Hz, résolution 2520 × 1080 px
    • Écran interne : 8″ AMOLED LTPO, 120 Hz adaptatif, résolution 2184 × 1968 px
  • Processeur et mémoire
    • SoC : Snapdragon 8 Elite
    • Mémoire vive : 12 Go
    • Stockage interne : 256 Go, 512 Go ou 1 To
  • Appareil photo
    • Caméra principale : 200 MP f/1.7
    • Ultra grand‑angle : 12 MP f/2.2
    • Téléobjectif x3 : 10 MP f/2.4
  • Caméras selfies
    • 10 MP f/2.2
  • Batterie et recharge
    • Capacité : 4 400 mAh
    • Recharge filaire : 25 W
    • Recharge sans fil Qi : 15 W
    • Charge inversée : 4,5 W
  • Réseaux et connectivité
    • 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4
    • NFC, GPS, Ultra Wide Band (UWB)
    • Capteur d’empreinte digitale (latéral), reconnaissance faciale
  • Certifications et robustesse
    • Charnière renforcée avec certification IP48
  • Prix indicatif
    • À partir de 2102,5 € pour la version 256 Go

Ecrans & Performances

Samsung améliore sensiblement la lisibilité en extérieur grâce à une luminosité record par rapport au Z Fold 6, on passe de 1750 nits à 2600 nits. C’est mieux que l’ancien modèle, mais en plein soleil, la lisibilité reste compliquée. Le rendu colorimétrique reste impeccable et le taux de rafraîchissement adaptatif offre une fluidité constante par contre.

 

Sur les performances, Samsung intègre un Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM, le Fold 7 est une bête de course. Que ce soit en multitâche, gaming ou productivité, tout est fluide. Le stockage commence à 256 Go avec d’autres version à 512 Go et 1 To. La chauffe est bien maîtrisée, même lors de longues sessions de jeu ou en usage multitâche avec 3 apps ouvertes simultanément.

Autonomie

Grâce au processeur, Samsung réussit à prolonger l’autonomie grâce à une meilleure optimisation de One UI et du Snapdragon 8 Elite. Sa batterie de 4 400 mAh pouvait faire peur, mais finalement on tient une journée complète en usage mixte. Par contre, Samsung ne fait toujours aucun effort sur la puissance de charge et on va rester avec du 25W en filaire (50 % en 30 min), du 15W en sans-fil et du 4,5W en charge inversée.

Photos

Le Galaxy Z Fold 7 inaugure une configuration photo musclée avec notamment un capteur principal de 200 MP. Ce dernier est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP avec autofocus, utile en macro, et d’un téléobjectif x3 de 10 Mpx, capable d’aller jusqu’à un zoom numérique x30. Si cette fiche technique impressionne, elle reste malgré tout en retrait par rapport à celle du Galaxy S25 Ultra, qui conserve une longueur d’avance en photo.

Les clichés réalisés avec le capteur principal se distinguent par une bonne gestion de la dynamique, des couleurs naturelles, et une exposition maîtrisée, même en contre-jour. Le niveau de détail est bon.

En faible luminosité, Samsung continue de proposer un mode nuit efficace, qui éclaire bien les scènes sombres sans trop trahir l’ambiance générale. L’ultra grand-angle, bien qu’honnête, montre plus de limites sur les détails et le bruit en basse lumière, comme souvent sur ce type de capteur.

Le zoom optique x3 est propre en journée, mais manque parfois de netteté, notamment en intérieur ou en basse lumière où les zones sombres perdent en lisibilité. C’est un point perfectible sur ce module.

Bonne surprise en revanche pour le mode portrait, qui offre un joli flou d’arrière-plan et une séparation nette des sujets, surtout en extérieur. En intérieur, la précision est un peu moins constante, mais reste globalement satisfaisante.

Enfin, les deux caméras frontales de 10 Mpx (interne et externe) proposent des selfies corrects, bien détaillés en bonne lumière.

Conclusion

Le Galaxy Z Fold 7 peaufine l’expérience pliable sans la révolutionner. Il est plus fin, plus léger, plus lumineux et plus endurant, avec un vrai focus sur l’efficacité logicielle. Il reste un produit de niche, mais un produit d’élite pour ceux qui veulent le meilleur de deux mondes : smartphone + tablette.

Mais à plus de 2000 €, l’innovation a un coût, et Samsung doit encore convaincre que le pliable est une norme, pas un luxe.

