Présentation et Design
Le Galaxy Z Fold 7 reprend le design global de son prédécesseur mais affine son châssis : il est plus fin (4,2 mm déplié) et plus léger (215 g). La charnière a été encore renforcée et offre une meilleure résistance à la poussière, avec une certification IP48 inédite sur un appareil pliable. Les matériaux sont haut de gamme : aluminium Armor, verre Gorilla Glass Victus 2 à l’extérieur, et un écran intérieur UTG (Ultra Thin Glass) plus durable. La prise en main reste unique : fermé, il ressemble à un smartphone allongé avec son écran de 6,5″, et une fois ouvert, il se transforme en une tablette 8″ immersive.
Par contre, les capteurs photos sont très imposants et ne permettent pas d’avoir le téléphone posé de manière stable sur une table. Si on rajoute une coque qui le grossit, alors oui on comblera cette erreur ici…
Fiche technique du Samsung Galaxy Z Fold 7
- Dimensions et poids
- Fermé : environ 158,4 × 72,8 × 8,9 mm
- Ouvert : environ 158,4 × 143,2 × 4,2 mm
- Poids : 215 g
- Écrans
- Écran externe : 6,5″ AMOLED, 120 Hz, résolution 2520 × 1080 px
- Écran interne : 8″ AMOLED LTPO, 120 Hz adaptatif, résolution 2184 × 1968 px
- Processeur et mémoire
- SoC : Snapdragon 8 Elite
- Mémoire vive : 12 Go
- Stockage interne : 256 Go, 512 Go ou 1 To
- Appareil photo
- Caméra principale : 200 MP f/1.7
- Ultra grand‑angle : 12 MP f/2.2
- Téléobjectif x3 : 10 MP f/2.4
- Caméras selfies
- 10 MP f/2.2
- Batterie et recharge
- Capacité : 4 400 mAh
- Recharge filaire : 25 W
- Recharge sans fil Qi : 15 W
- Charge inversée : 4,5 W
- Réseaux et connectivité
- 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4
- NFC, GPS, Ultra Wide Band (UWB)
- Capteur d’empreinte digitale (latéral), reconnaissance faciale
- Certifications et robustesse
- Charnière renforcée avec certification IP48
- Prix indicatif
- À partir de 2102,5 € pour la version 256 Go