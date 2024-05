La nouvelle caméra d’intérieur de Ring offre une vision optimisée grâce à son mouvement panoramique et son inclinaison

Le produit sera disponible à l'achat dès le 30 mai et coûtera 80 dollars.

Tl;dr Ring lance une caméra d’intérieur avec base motorisée.

Elle dispose d’un dispositif de fermeture pour protéger la confidentialité.

Disponible dans de nouvelles couleurs pour s’intégrer à votre décor.

En précommande à 80$ avec livraison dès le 30 mai.

Une innovation signée Ring : la caméra d’intérieur avec base motorisée

Ring, marque réputée pour ses caméras de surveillance, frappe fort en élargissant son champ de vision. En effet, l’entreprise propose un nouveau modèle de caméra d’intérieur doté d’une base motorisée. Sa principale particularité étant que l’utilisateur peut faire pivoter l’appareil à 360 degrés pour surveiller l’intégralité de la pièce. De plus, la caméra offre une qualité d’image HD en couleur peu importe les conditions d’éclairage.

Respect de la vie privée : une priorité pour Ring

Selon la tendance de certains propriétaires d’AirBnB à filmer en cachette leurs invités, Ring veille au respect de la vie privée. Ainsi, la nouvelle caméra Ring est équipée d’un interrupteur matériel intégré. Un volet mécanique peut être glissé sur la lentille de la caméra, désactivant simultanément les flux vidéo et audio jusqu’à ce que le cache soit retiré.

De nouvelles couleurs pour se fondre dans votre intérieur

Conscient que sa gamme habituelle de couleurs peut nuire à l’harmonie de votre salon, l’entreprise a choisi d’innover en introduisant trois nouvelles couleurs : Blush (rose), Charcoal (gris) et Starlight (blanc cassé), en plus du noir et blanc classique. Ces couleurs seront également intégrées à la caméra intérieure standard de deuxième génération de Ring.

Lancée en précommande dès aujourd’hui à 80 $, cette caméra d’intérieur révolutionnaire sera livrée à partir du 30 mai prochain. Un nouvel outil innovant qui promet de renforcer la sécurité de votre maison tout en respectant votre vie privée et votre style de décoration.