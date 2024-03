Airbnb aux hôtes : arrêtez de filmer vos invités !

La société interdit aux hôtes d'installer des caméras à l'intérieur des locations.

Tl;dr Airbnb annonce une nouvelle politique de confidentialité.

L’entreprise interdit désormais l’utilisation de caméras intérieures.

L’usage de caméras extérieures est aussi limité et encadré.

Les hôtes qui ne respectent pas ces directives peuvent être bannis.

Airbnb renforce sa politique de confidentialité : la fin des caméras intérieures

Dans un monde où la vie privée devient de plus en plus précieuse, la plateforme de location de logements entre particuliers, Airbnb, a fait une annonce qui devrait rassurer ses utilisateurs. Désormais, l’entreprise interdit complètement l’utilisation de caméras à l’intérieur des logements loués.

Des mesures plus strictes pour une meilleure confidentialité

Dans le passé, Airbnb tolérait que les hôtes installent des caméras dans les espaces communs tout en les interdisant dans des lieux intimes tels que les chambres et salles de bain. Néanmoins, l’obligation d’informer les locataires de la présence de ces caméras n’était pas toujours respectée. Aujourd’hui, cette incertitude disparaît : l’utilisation de caméras intérieures est purement et simplement bannie.

Une surveillance extérieure encadrée

Si l’utilisation de caméras intérieures est désormais écartée, l’usage de caméras extérieures est également plus strictement réglementé. Les hôtes ont l’obligation de divulguer la présence de toute caméra extérieure, et ces dernières ne peuvent en aucun cas pointer vers l’intérieur des logements ou vers des espaces extérieurs à “forte attente de confidentialité”, comme les douches ou saunas d’extérieur. Les dispositifs comme les sonnettes vidéo et les moniteurs de décibels sont autorisés, à condition qu’ils soient clairement signalés et uniquement installés dans les espaces communs.

Un non-respect sanctionné

La mise en œuvre de ces nouvelles règles est loin d’être symbolique. Si un hôte est pris en violation de ces politiques, il peut voir son annonce ou son compte entier supprimé par Airbnb. Pour ceux qui ont prévu de voyager ce printemps, pensez à lire attentivement l’annonce de votre logement pour prendre connaissance de la présence éventuelle de caméras – ces nouvelles règles ne prenant effet qu’à partir du 30 avril.