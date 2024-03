Comment recharger une Ring Doorbell

Les sonnettes vidéo connectées Ring Doorbell sont très utiles au quotidien. Avec leur batterie, elles sont aussi très faciles à mettre en place. Mais il faut bien penser à recharger la batterie lorsque le moment est venu. Voici comment procéder.

La batterie interne des sonnettes connectées Ring rend l’accessoire très pratique à utiliser. Il n’y a pas besoin de câble ou de faire intervenir un électricien. Il suffit de fixer votre Ring Doorbell près de votre porte pour profiter immédiatement des avantages d’une sonnette vidéo intelligente. Mais l’inconvénient de la batterie interne est que, inévitablement, avec le temps, elle va perdre en charge, jusqu’à se retrouver à plat. Si cela arrive, la Ring Doorbell se réinitialise et il faut refaire tout le processus de configuration.

Fort heureusement, Ring propose un suivi du niveau de la batterie et l’app vous avertit lorsque celle-ci approche de la fin. Lorsque cela arrive, suivez ces étapes pour la recharger rapidement.

Vous pouvez consulter le niveau de batterie de votre Ring Doorbell depuis l’app à n’importe quel moment. Allez dans Menu > Appareils et choisissez votre sonnette. De là, allez dans Paramètres d’alimentation et sous Statut de la batterie, vous verrez l’option Niveau de batterie, vous montrant le niveau de charge actuel.

Si vous avez une Ring Doorbell de première ou deuxième génération, vous devrez retirer tout l’appareil du mur pour le recharger (nous vous expliquons la procédure ci-dessous). Mais tout d’abord, parlons des modèles plus récents. Tous les autres modèles (Ring Video Doorbell 2, Ring Video Doorbell 3, Ring Video Doorbell 3 Plus, Ring Video Doorbell 4 et Ring Battery Video Doorbell Plus) dispose d’un système de batterie amovible situé sous la plaque avant.

Tout d’abord, commencez par retirer cette plaque avant. Pour ce faire, dévissez la vis en bas de la plaque avant avec un tournevis étoile (il y en a un dans la boîte de votre Ring Doorbell).

Ensuite, retirez la plaque en posant votre doigt sous le rabat et en écartant la plaque du mur.

Maintenant, appuyez sur la partie noire et faites descendre la batterie. Si vous avez une autre batterie, insérez-la pour que le service ne soit pas interrompu.

Branchez le chargeur micro-USB sur la batterie pour la recharger. Pendant la charge, les indicateurs rouge et vert s’allument. Quand il ne reste que le vert, la batterie est totalement chargée. Le processus peut prendre entre 5 et 10 heures.

Lorsque c’est fait, suivez les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse. Remettez la batterie dans la sonnette jusqu’à entendre un clic. Attendez une trentaine de secondes qu’elle redémarre. Ensuite, remettez en place la plaque avant en la faisant coulisser sur la partie supérieure et en la clipsant sur le bas. Utilisez enfin le tournevis étoile pour refixer l’ensemble correctement.

Si vous avez une sonnette 1ʳᵉ ou 2ᵉ génération, le processus est légèrement différent. Il faut d’abord retirer les deux vis étoile en bas.

Ensuite, faites glisser toute la sonnette vers le haut pour la désolidariser de la fixation. Branchez le câble micro-USB sur l’arrière de la sonnette (vous trouverez le slot dans le coin supérieur droit). Pendant la recharge, la lumière à l’avant vous indique le pourcentage de charge. Lorsque la lumière est bleue, la sonnette est totalement rechargée.

Lorsque c’est bon, débranchez le câble de recharge, replacez la sonnette sur la fixation et revissez.