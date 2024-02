La meilleure méthode pour redémarrer votre routeur

Le routeur est un accessoire central dans une maison et des problèmes de Wi-Fi rendent la vie quotidienne bien plus délicate. Voici comment redémarrer votre routeur en cas de souci.

Un problème avec votre connexion Wi-Fi n’est jamais bienvenu, que vous soyez au beau milieu d’un projet important pour le travail ou en train d’écouter de la musique ou regarder un film. La plupart du temps, une petite vérification du côté du routeur peut résoudre le souci, redémarrer ou réinitialiser l’appareil peut libérer la mémoire ou régler les problèmes de cache, stabiliser la connexion sur le réseau ou améliorer des problèmes de signal sans fil.

Souvenez-vous qu’un routeur n’est pas la même chose qu’un modem (bien qu’il soit possible d’acheter un appareil qui fasse modem et routeur). Les routeurs servent d’interface entre tous vos appareils sans fil et le modem, lequel fait le pont entre votre réseau local et le web.

Redémarrer votre routeur peut permettre d’améliorer la vitesse, les performances et/ou la stabilité de votre connexion. Si vous avez toujours des soucis, vous pourriez avoir besoin de réinitialiser l’appareil complètement.

Débrancher le routeur

La première chose à faire est de débrancher votre routeur de sa source d’alimentation directement à la prise. Attendez au moins 30 secondes avant que l’appareil refroidisse et se déconnecte totalement, puis rebranchez la prise. Selon le modèle, il faudra peut-être appuyer sur le bouton d’alimentation.

Une fois l’alimentation rétablie, attendez encore 30 secondes – certains peuvent nécessiter plusieurs minutes – pour que le routeur redémarre complètement et soit pleinement opérationnel. Si le problème est résolu, tout va bien. Dans le cas contraire, il y a d’autres étapes à réaliser.

Si vous redémarrez le modem et le routeur, rebranchez d’abord le modem, attendez une minute, puis rebranchez le routeur.

Réinitialiser le routeur

Redémarrer le routeur ne change pas ses réglages, mais ceci peut être la meilleure chose à faire pour résoudre un problème de connexion. Il y a plusieurs manières de procéder, la plus complète étant de procéder à une réinitialisation complète à la configuration. Tant que le routeur est allumé, repérez le bouton Reset sur l’appareil et restez appuyé dessus pendant 30 secondes. Certains routeurs ont besoin d’une pointe fine.

Dans la mesure où cette action supprime tout le paramétrage, il vous faudra vous connecter avec les identifiants par défaut, lesquels sont le plus souvent affichés directement sur l’appareil ou dans le manuel utilisateur, et par la suite, changer le mot de passe du Wi-Fi.

Résoudre les problèmes de connexion

Si redémarrer et réinitialiser ne règle pas le problème, vous avez peut-être un souci avec votre câble Ethernet ou quelque chose fait obstacle au signal sans fil. Essayez de changer de câble et/ou de déplacer le routeur dans un endroit plus central et dégagé.

Si rien de tout cela n’aide, il est peut-être temps de remplacer votre routeur.