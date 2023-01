MSI dévoile un routeur avec des antennes qui vous suivent dans la maison. Un monstre qui fera sensation au beau milieu d'une pièce.

Avoir un Wi-Fi de piètre qualité chez soi est vraiment frustrant au quotidien. Difficile de ne pas être d’accord avec cela. Les spécialistes du secteur en sont conscients. C’est le cas, notamment de MSI, qui profite du CES 2023 pour dévoiler un routeur avec antennes dynamiques, capables de suivre vos appareils que vous les déplacez dans votre logement.

MSI dévoile un routeur avec des antennes qui vous suivent dans la maison

Le routeur RadiX BE22000 Turbo est ce que MSI fait de mieux aujourd’hui, avec toutes les fonctionnalités auxquelles vous pourriez penser et les spécifications les plus élevées pour garantir que vous ayez droit aux débits les plus élevés possibles. Bien que le standard ne soit pas encore finalisé, le RadiX est conçu pour prendre en charge le Wi-Fi 7. La technologie de QoS de MSI est aussi de la partie, pour réduire le ping quand vous jouez ou pour prioriser les flux en appuyant simplement sur un bouton. Avec des bandes passantes de canaux de 320 MHz, MSI affirme que son BE22000 offre une sortie 4 fois supérieure à un routeur Wi-Fi 6 typique.

Mais clairement, la particularité du RadiX, ce sont ses antennes qui, contrairement à la plupart des autres routeurs qui en sont pourvus – excepté le TP-Link Archer AXE200 Omni -, ont la capacité d’ajuster automatiquement leur position pour suivre un appareil spécifique lorsque celui-ci se déplace. Ceci pour fournir une couverture optimale du signal à tout instant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est hypnotisant à regarder.

Un monstre qui fera sensation au beau milieu d’une pièce

Malheureusement, il faut savoir que MSI n’a pas l’intention de commercialiser ce BE22000 Turbo avant le courant de l’année 2024. Le constructeur attend notamment que les spécifications du Wi-Fi 7 soient finalisées et doit aussi s’assurer que les antennes peuvent encaisser des années d’utilisation constante. Pendant la démonstration au CES, nos confrères de Engadget ont pu constater une vitesse de déplacement parfois très changeante.

On peut aussi s’interroger sur la manière dont le routeur peut savoir à quel appareil ou quels appareils il doit donner la priorité dans une maison qui est souvent pleine d’appareils connectés. Et si l’un des moteurs tombent en panne ? Comment se passent les réparations ? Dans un monde idéal, si l’on peut dire, le routeur est un appareil qui doit se faire oublier. Là, ce ne serait pas vraiment le cas.

Clairement, le BE22000 Turbo est un OVNI sur le marché des routeurs. Et MSI n’a pas annoncé le tarif de la bête. nul doute que la facture sera salée. Mais il faut reconnaître que le constructeur essaie de faire avancer les choses, et c’est précisément à cela que sert un salon comme le CES.