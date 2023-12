Comment connecter n’importe quel appareil compatible Amazon Alexa sur votre Wi-Fi

Si vous avez un nouvel appareil Amazon Alexa, l'intégrer dans votre logement peut être intimidant. C'est pourtant très simple, et rapide. Voici ce qu'il faut savoir.

Les assistants intelligents comme Alexa, Siri ou Google sont des composants essentiels dans une maison connectée. Vous pouvez bien sûr allumer vos éclairages depuis une app sur votre téléphone, mais demander à Alexa de le faire est bien plus agréable. Ces assistants prennent vie via des accessoires installés dans toute votre maison. Pour Alexa, c’est Amazon Echo, avec tout un tas d’options.

Choisir un appareil

Selon l’endroit où vous installez l’appareil, il faut choisir l’Echo le plus adapté. Vous devez rester à distance d’écoute d’un Echo pour pouvoir utiliser l’assistant. Vous pouvez donc envisager une flotte de petits Echo Dot dans toute votre maison. Petits et puissants, ils se glissent partout. Chaque Echo est aussi une enceinte, mais vous voudrez parfois un meilleur son, un Echo Studio est alors plus adapté. Dans la cuisine, disposer, en sus, d’un écran, est appréciable. Un Echo Display est alors le meilleur choix.

Quoi qu’il en soit, une fois le ou les appareils choisis, il faut les alimenter et les configurer pour profiter de l’assistant virtuel. Si vous voulez simplement poser votre Echo sur un meuble, vous avez tout ce qu’il faut dans la boîte. Il suffit de récupérer le mot de passe du Wi-Fi et de trouver une prise pour brancher l’Echo. Si vous comptez le fixer à un mur, il vous faudra l’outillage adéquat.

Ajouter un appareil

Récupérez l’appareil de votre choix et télécharger l’app Amazon Alexa pour Android ou iOS. Connectez-vous à votre compte Amazon. Dans l’app, choisissez “ajouter un appareil” et suivez les instructions. Votre Echo va afficher des couleurs différentes pendant le processus. Vous serez guidé(e) tout du long, y compris dans le choix du réseau Wi-Fi. Vous pourrez changer le réseau plus tard, en cas de besoin, en sélectionnant l’appareil puis en allant dans le menu “Statut”.

Définir les préférences

Maintenant que l’appareil est connecté, Alexa peut aider dans tout un tas de tâches. Votre Echo peut agir comme hub intelligent pour votre maison, vous pouvez lui ajouter d’autres Echo, ainsi que des appareils d’autres apps qui fonctionnent avec Alexa. Sur votre téléphone, allez dans l’app Alexa et sélectionnez “ajouter un appareil” pour voir quels autres appareils peuvent ainsi être ajoutés. Si un appareil utilise Matter, il pourra toujours être ajouté.

Alexa est le plus au courant

Le meilleur moyen de découvrir ce qu’Alexa peut faire pour vous, c’est de lui demander. Réveillez Alexa en disant “Alexa !” et demandez-lui ce que vous voulez. Commencez par dire “Alexa, que peux-tu faire pour ?” Vous pouvez demander l’heure, la météo, les instructions pour faire ceci ou cela, ou même s’il y a un restaurant ouvert pas loin.

Vous pouvez aussi demander à Alexa de lire votre musique, de diffuser du bruit blanc, quoi que ce soit pour vous aider à vous endormir, ou même vous lire une histoire. Alexa peut aussi apprendre votre nom, votre voix et la voix de quiconque vit dans la maison.

Dépannage d’un Amazon Echo

Parmi les soucis fréquents avec les appareils Echo, on citera l’incapacité à établir la connexion au Wi-Fi ou une perte de connexion ultérieurement. L’une des raisons les plus courantes, ce sont les interférences. L’appareil Echo doit être à portée de signal, sans élément perturbateur, de votre routeur ou répéteur. Dans le cas contraire, vous avez tout intérêt à ajouter un répéteur ou un rehausseur de signal, ou à rapprocher l’appareil. L’électroménager, et notamment le four à micro-ondes, est un grand perturbateur d’ondes.

Effectuer une réinitialisation matérielle

Parfois, tout reprendre depuis le début est le meilleur moyen d’y arriver. Pour ce faire, il faut effectuer une réinitialisation d’usine. La procédure dépend de l’appareil. Sur le Echo Dot standard, cela s’effectue en restant appuyé sur les boutons Microphone Off et Volume Bas pendant vingt secondes. Les lumières sur le Echo vous confirmeront le lancement du mode configuration et vous devrez répéter les étapes indiquées ci-dessus.

Profitez de votre nouvel assistant virtuel

Votre assistant ne deviendra pas votre nouveau meilleur ami, mais il sera un allié au quotidien, pour obtenir une information rapidement, sans les mains, écouter votre musique ou contrôler les appareils de votre maison. Avec la popularité de ces appareils, tous les éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer sont documentés sur le Net, une petite recherche vous. permettra de trouver une solution. Et l’aide officielle est toujours à portée de main.