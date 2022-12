Les premiers appareils connectés compatibles Matter sont enfin là. Eve Systems ouvre le bal, de nombreuses autres marques suivront en 2023.

Il aurait fallu quelques mois, mais les premiers appareils pour la maison connectée compatibles avec le standard Matter sont enfin prêts. Comme promis en novembre, Eve Systems met à jour sa prise Eve Energy et deux capteurs, les Eve Door & Window et Eve Motion, pour la compatibilité avec Matter. Cette mise à jour logicielle permet à l’ancien appareil exclusif à HomeKit de communiquer avec n’importe quel contrôleur compatible avec cette nouvelle technologie, y compris l’app Samsung SmartThings et, bientôt, Amazon Alexa et Google Home.

Les premiers appareils connectés compatibles Matter sont enfin là

Comme The Verge le précise, la mise à jour nécessite actuellement iOS et iPadOS 16.2, qui pourraient arriver dans les jours à venir, et vous devrez vous inscrire au programme d’accès anticipé.Vous n’aurez cependant bientôt plus besoin d’appareils Apple. En effet, d’autres produits compatibles Matter devraient arriver durant le premier trimestre 2023, tout comme une app Android. Les 14 appareils du catalogue d’Eve finiront tous par prendre en charge Matter, ce n’est qu’une question de temps. Dans un premier temps, les fonctionnalités devraient être limitées, mais l’app Android permettra d’en faire davantage au fil des versions.

Eve Systems ouvre le bal, de nombreuses autres marques suivront en 2023

Matter est une tentative de solution au plus grand problème de la domotique, la fragmentation des technologies. Dans l’idéal, vous ne devriez pas à vous inquiéter de savoir si telle ampoule ou tel thermostat s’intègrera dans votre installation. La promesse est désormais la suivante : dès que vous voyez la mention Matter sur un produit, tout devrait fonctionner.

L’inconvénient, bien sûr, c’est qu’il faut que les fabricants suivent le mouvement. Bien que des apps, hubs et autres routeurs compatibles avec Matter arrivent assez rapidement, les appareils, eux, ne se bousculent pas au portillon. Des marques populaires comme Signify (Philips Hue) se sont déjà engagées à le prendre en charge. Ce n’est donc plus qu’une question de temps.