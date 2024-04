Quatre fonctionnalités à privilégier dans un robot-aspirateur

Les robots-aspirateurs ont envahi nos foyers. Quelles fonctionnalités chercher sur un tel appareil ? Lesquelles peut-on délaisser ? Explication.

La pandémie a eu de nombreux effets. Pour certains, ce fut d’investir dans un robot-aspirateur. Et même avec un Roomba haut de gamme, on pouvait être quelque peu déçu de l’automatisation effective de la tâche. Aujourd’hui, presque cinq ans plus tard, les solutions du marché sont bien plus évoluées. Les robots ont nombre de nouvelles fonctionnalités, mais surtout, ils fonctionnent bien mieux dans l’ensemble. Si je devais acheter un robot-aspirateur aujorud’hui, voici les fonctionnalités que je chercherais.

Les robots qui aspirent et lavent sont le nouveau standard

La plupart des robots-aspirateurs haut de gamme sont capables d’aspirer et laver. Si cela vous perturbe, ne le soyez pas. Parmi tous les modèles que j’ai pu tester, jamais un robot n’a lavé accidentellement un tapis, par exemple. Si vous pensez que réaliser ces deux tâches puisse rendre le robot moins bon dans les deux, là encore, vous allez changer d’avis. Les modèles récents peuvent passer extrêmement proches des murs et certains ont même de petits bras extensibles pour passer dans des zones difficiles d’accès. Ils peuvent aspirer la poussière sous toutes ses tailles et les meilleurs se retrouvent très rarement coincés par cette dernière. D’ailleurs, vous n’avez même plus besoin de remplacer leurs brosses régulièrement. Mais c’est vraiment avec le lavage que vous serez bluffé(e). Cela fait une énorme différence sur vos sols. Laissez votre robot au repos pendant quelques jours et vous le remarquerez. Certains modèles et marques sont plus efficaces que d’autres sur le lavage, mais ces appareils permettent vraiment de se débarrasser d’une corvée.

Le LiDAR permet une cartographie plus rapide et plus précise

Pendant longtemps, les robots-aspirateurs se déplaçaient en allant dans une direction jusqu’à être bloqués et continuaient de foncer dedans. Résultat, du mobilier parfois endommagé et des marques un peu partout. Les cartes elles-mêmes n’étaient pas franchement précises et il fallait de nombreux passages avant d’avoir une cartographie utilisable d’une pièce. La majorité des robots utilisent désormais le LiDAR pour cartographie et se déplacer, et c’est vraiment le jour et la nuit. Juste après que le robot a quitté sa base, toute la pièce apparaît sur la carte, et ce, de manière très précise. Cette cartographie si réussie a conduit à d’autres innovations très intéressantes. Les cartes sont intéressantes si elles peuvent être exploitées, pour la planification notamment. En séparant les espaces, en en regroupant d’autres, en leur donnant des noms, etc., vous pouvez définir des zones à nettoyer régulièrement, d’autres à oublier. Vous n’avez pas besoin de passer l’aspirateur sous votre canapé tous les jours, mais c’est certainement le cas dans l’entrée. Gérer ces cartes avec précision vous permettra aussi de profiter du robot à la voix “OK Google, passer l’aspirateur dans l’entrée.”

Le mode contrôle à distance est divin

Si un robot doit se retrouver coincé, il y a de fortes chances que ce soit dans une zone difficile d’accès. Il y a encore peu de temps, cela signifiait qu’il fallait trouver où était effectivement le robot, puis se mettre à quatre pattes pour le débloquer. Le contrôle à distance résout ce problème. Dans la majorité des cas, même lorsque les roues sont coincées, vous devriez pouvoir utiliser ce mode pour trouver et diriger votre robot dans un endroit plus dégagé. Difficile d’imaginer avoir un robot sans cette fonctionnalité lorsqu’on y a goûté. Cette fonctionnalité est souvent proposée de pair avec la technologie Pin and Go, qui permet de pointer une zone sur la carte pour que le robot aille la nettoyer.

Laisser le robot faire sa maintenance

Un robot qui nettoie pour vous, c’est bien, mais pas super si vous devez le vider constamment vous-même. Les premières générations de robots laveurs devaient être constamment remplis et perdaient souvent de l’eau sale. Aujourd’hui, les modèles haut de gamme ont une base de recharge avec un sac et ils sont capables de se vider eux-mêmes. Il suffit de changer le sac de la base tous les mois ou presque. Et même les sacs se sont améliorés. Pour le lavage, les bases ont aussi des réservoirs d’eau propre et sale, permettant à l’appareil de récupérer de l’eau propre et vider les eaux usées. Certains ont même un petit réservoir pour le produit de nettoyage qu’il ajoute automatiquement. Et bientôt, certaines bases pourront même être reliées directement à votre circuit d’eau.

Certaines fonctionnalités restent fort peu utiles

Pour justifier leurs tarifs élevés et se démarquer, les fabricants ajoutent constamment de nouvelles fonctionnalités : la vidéo embarquée, notamment. Cela fait son petit effet wahou, mais ça ne sert à rien.

Les tarifs ne sont pas non plus gages de qualité. Si les meilleurs sont dans les fourchettes les plus élevées, nombre de modèles de ces mêmes budgets déçoivent. Et certains modèles de milieu de gamme sont assez exceptionnels.

Si vous êtes à la recherche d’un robot-aspirateur, regardez les tarifs promotionnels, même en dehors des gros événements Amazon ou Black Friday, il est assez facile de faire diminuer la facture de quelques centaines d’euros.