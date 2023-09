iRobot fait évoluer ses robots aspirateurs Roomba, avec un nouvel OS plus simple et intelligent. Des innovations hardware, mais aussi et surtout software.

Amazon iRobot vient de lancer de nouveaux robots aspirateurs d’entrée de gamme, mais cela fait longtemps maintenant que le haut de gamme J7+ est sorti. Aujourd’hui, l’entreprise annonce l’ouverture des précommandes de la gamme J9+, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités très intéressantes.

Le J9+ est disponible en deux versions, comme à l’accoutumée, dira-t-on. Il y a le J9+ “traditionnel”, aspirateur uniquement, et le Roomba Combo J9+, qui lave en plus d’aspirer. Ce dernier dispose d’une station repensée lui permettant de vider automatiquement les débris et refaire le plein de liquide nettoyant.

Ces robots sont plus puissants que jamais, avec un moteur amélioré conçu pour “éliminer la poussière, les poils d’animaux et autres petits débris avec une précision inégalable.” Le système de nettoyage à quatre étages propose plusieurs passthroughs et les nouvelles brosses font passer la puissance d’aspiration à un autre niveau, tout en permettant un nettoyage sous pression lorsque nécessaire. Le Combo J9+ dispose d’un moteur qui relève automatiquement les brosses de lavage lorsqu’il aspire des moquettes ou tapis pour éviter d’éventuelles moisissures.

Des innovations hardware, mais aussi et surtout software

Des innovations matérielles très intéressantes, donc, mais c’est surtout le logiciel qui fait un grand bond en avant. Ces Roomba sont livrés avec OS 7, pour une automatisation et une efficience d’un tout autre niveau. Le système dispose d’un outil baptisé Dirt Detective qui utilise un algorithme propriétaire pour garder trace des précédentes taches de nettoyage pour pouvoir gérer les endroits les plus sales de la maison, priorisant ces derniers quand il le faut. Autrement dit, l’aspirateur commence par les zones les plus sales.

Le Combo J9+ va plus loin et Dirt Detective peut forcer l’aspirateur et le nettoyage pour terminer par la salle de bain, peu importe son état de propreté. Cela signifie que le robot ne viendra pas “étaler” toute la saleté de cette pièce dans le reste de la maison. Si vous voulez une approche plus manuelle, vous pouvez utiliser l’app pour définir vous-même le trajet de l’appareil dans la maison.

Parmi les autres améliorations logicielles, on citera la fonction SmartScrub qui permet de s’assurer que le Combo J9+ fait plusieurs passages dans certaines zones de la maison, comme la cuisine, pour le lavage. Il est même possible de choisir d’augmenter la puissance du nettoyage dans ces endroits. Cela fonctionne aussi à l’inverse, pour nettoyer moins fort dans les zones les plus propres ou si les sols sont délicats, par exemple.

Le Roomba J9+ et Combo J9+ sont disponibles en précommande sur le site iRobot et chez les revendeurs, avec des livraisons qui devraient démarrer cet automne. Le J9+ coûte 999 €, le Combo J9+ 1 399 €. OS 7, de son côté, arrivera sur d’autres modèles que les J9+, mais le fabricant n’a pas précisé lesquels.