Le rachat d'iRobot par Amazon inquiète la Commission Européenne. Après les États-Unis, c'est l'Europe qui mène l'enquête.

L’acquisition du fabricant des aspirateurs robots Roomba, iRobot, par Amazon, pour 1,7 milliard de dollars a déclenché une enquête, et ce, pas seulement aux États-Unis. Récemment, la Commission Européenne a annoncé qu’elle avait ouvert une enquête approfondie sur ce rachat, au motif que cette fusion viendrait restreindre la concurrence sur le marché des aspirateurs robots. En particulier, la commission s’inquiète du fait qu’Amazon puisse empêcher les concurrents d’iRobot de vendre leurs aspirateurs robots sur sa plateforme. Amazon pourrait favoriser les produits iRobot tant dans les résultats payants que non payants ou faire payer plus cher les concurrents pour promouvoir leurs produits, selon la Commission.

De plus, les autorités s’inquiètent que le géant du e-commerce américain puisse empêcher les concurrents d’iRobot d’accéder aux futures API Alexa et d’obtenir la certification “Works with Alexa”, dans la mesure où le contrôle vocal avec l’assistant est l’un des principaux avantages de vente pour les aspirateurs robots. Enfin, la commission s’inquiète du fait qu’Amazon puisse obtenir l’accès aux données des utilisateurs d’iRobot, ce qui pourrait fournir au géant “un avantage important”. Amazon pourrait, par exemple, utiliser ces informations pour mieux personnaliser et cibler ses publicités. En conclusion, cette “transaction pourrait mettre des barrières à l’entrée et à l’expansion des concurrents d’Amazon au détriment des consommateurs.”

La Commission va maintenant analyse tout cela en coopération avec d’autres autorités de la concurrence, elle a jusqu’au 15 novembre pour rendre sa conclusion. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission a lancé une enquête sur cette acquisition l’année dernière après que des politiciens des deux camps se sont déclarés contre ce rachat.

Un porte-parole d’Amazon déclarait à Reuters que l’entreprise “continuera de collaborer avec la Commission Européenne et qu’elle [est] tout à fait prête à répondre à ses questions et à toutes les craintes identifiées à ce stade.” Amazon pourrait aussi “offrir à une société comme iRobot les ressources pour accélérer l’innovation et investir dans des fonctionnalités vitales tout en faisant diminuer les tarifs pour les consommateurs.”