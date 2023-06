Amazon préparerait lui aussi une offre Prime Video financée par la publicité. Les informations sont encore minces, à ce stade.

Amazon se préparerait actuellement à introduire une offre financée par la publicité sur sa plateforme Prime Video. The Wall Street Journal rapporte que des discussions ont été initiées sur le sujet depuis plusieurs semaines. De nombreux publicitaires seraient même impatients d’une telle initiative. Des services comme Hulu, Max et Peacock proposent cette option depuis leur début, Netflix depuis plus récemment. Selon WSJ, les publicitaires “veulent davantage d’accès aux fils et programmes premium qui sont restés largement sans publicité, du contenu qui fait souvent davantage de buzz.”

Le géant américain a déjà réalisé quelques tentatives par le passé pour introduire des programmes financées par la publicité sur sa plateforme. Certains de ses contenus ont des publicités basées sur les placements de produits et ses contenus sportifs ont de la publicité. Amazon serait par ailleurs en discussion avec Warner Bros., Discovery et Paramount pour proposer des abonnements financés par la publicité via les Prime Video Channels. Les utilisateurs peuvent actuellement utiliser la fonctionnalité de Channel d’Amazon pour s’abonner à tout un tas de services de streaming, y compris les versions sans publicité de Paramount+ et Max.

Les informations sont encore minces, à ce stade

Amazon Prime Video coûte actuellement 6,99 € par mois. En comparaison, le forfait Standard de Netflix est proposé à 13,49 € par mois, avec vidéos Full HD, deux écrans à la fois et le téléchargement pour visionnage hors ligne. L’offre Standard avec pub, quant à elle, coûte 5,99 €. Elle propose la même chose, téléchargement excepté, et avec de la publicité. Difficile de savoir quand Amazon a l’intention d’introduire cette offre avec publicité ni à quel tarif, mais cela devrait permettre de faire baisser la facture à celles et ceux qui veulent s’abonner à Amazon Prime Video et que la publicité ne dérange pas.