The Witcher : la suite de la série sur Netflix se fera bien avec Liam Hemsworth

Un retour du comédien britannique Henry Cavill dans la peau de Geralt de Riv n'est pas au programme.

Si le remplacement de Henry Cavill par Liam Hemsworth pour la série télévisée The Witcher n’est toujours pas compris par les fans au point d’évoquer un potentiel boycott, le choix de Netflix est de nouveau conforté par la directrice de casting Sophie Holland malgré le planning allégé de l’acteur anglais suite à l’annulation de son retour dans un nouveau Man of Steel :

