Faites le ménage dans votre fil YouTube avec ces extensions gratuites pour Google Chrome. Le choix est riche et c'est toute votre expérience sur la plateforme qui en profitera.

À chaque mise à jour, le fil YouTube sur desktop devient de moins en moins pratique à utiliser. Les vidéos trompeuses pullulent et c’est toute l’expérience qui se dégrade. Le fil recommandé est peut-être pire encore et les YouTube Shorts occupent une grande part de l’espace sur l’écran d’accueil. Ce qui avait démarré comme un site pour regarder des vidéos devient un site pour regarder des publicités avec des vidéos intercalées. Toutes ces décisions n’ont qu’un objectif : augmenter l’engagement à tout prix. Résultat, le fil YouTube sur desktop est un vrai bazar. Fort heureusement, avec les bonnes extensions Google Chrome, vous pouvez nettoyer tout ceci.

Bloquer toutes les publicités

La plainte numéro un concernant YouTube, c’est le nombre de publicités affichées. Vous pouvez installer uBlock Origin et SponsorBlock. La première bloque toutes les publicités YouTube, la seconde celles intégrées dans les vidéos elles-mêmes. Avec ces deux-là, vous oublierez leur existence sur YouTube.

Cacher les fils algorithmiques sur YouTube

Pour beaucoup, les recommandations de YouTube ne sont pas utiles. Si c’est votre cas, vous pouvez installer Unhook. Cette extension vous permet de bloquer tout un tas de contenu recommandé sur YouTube, et il est même possible de cacher les commentaires, le live chat, les YouTube Shorts et d’autres éléments. Il est aussi possible de cacher des résultats de recherche non désirés, parfait pour ne plus voir le contenu suggéré par YouTube.

Bloquer les chaînes et vidéos de spam

BlockTube est une bonne extension pour celles et ceux qui veulent cacher de manière permanente certaines vidéos et chaînes de leur fil. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points à côté de n’importe quelle vidéo et la bloquer ou même bloquer toute la chaîne. L’extension a aussi d’autres fonctions utiles, comme le blocage de certains mots dans les commentaires, de tous les commentaires d’un utilisateur ou encore montrer ou cacher des vidéos selon leur durée.

Faire disparaître le putaclic

Si vous en avez ras-le-bol des titres et autres aperçus racoleurs, vous pouvez installer Clickbait Remover. Tous les titres passeront en minuscules, plus facile à lire. L’extension remplace aussi les aperçus par une image de la vidéo, ce qui rend les aperçus bien plus ternes et vous encourage à ne cliquer que sur les vidéos qui peuvent vous intéresser.

Une extension tout-en-un pour résoudre plusieurs problèmes de YouTube

Improve YouTube est le couteau suisse des extensions YouTube. Blocage de publicités, suppression des vidéos recommandées et autres éléments, personnalisation à tout-va (sous-titres auto, qualité vidéo, lecture automatique, etc.). Il est aussi possible de prendre des captures d’écran rapides de n’importe quelle vidéo et de profiter d’une fonction de normalisation du son. Si vous passez un peu de temps dans les paramètres de cette extension, votre expérience YouTube sur Google Chrome sera bien meilleure.