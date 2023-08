Vous pourrez bientôt déclencher une recherche YouTube en fredonnant. Voilà qui devrait être très pratique.

Pour espérer rester dans les applications les plus populaires, attirer un maximum de nouveaux utilisateurs et conserver les existants, les développeurs doivent faire évoluer sans cesse leurs apps. Cela passe par des correctifs de bugs, des optimisations diverses, un design qui sait évoluer avec son temps et, bien évidemment, des fonctionnalités attrayantes. Sur ce dernier point, il n’est pas rare de puiser l’inspiration chez la concurrence. Nouvel exemple aujourd’hui avec YouTube.

Vous pourrez bientôt déclencher une recherche YouTube en fredonnant

Si vous avez une chanson dans la tête et que vous n’arrivez pas à vous souvenir du titre, de l’artiste ou de la moindre parole, sachez que YouTube pourrait avoir bientôt une nouvelle fonctionnalité pour vous. Dans un post de blog, la firme de Mountain View annonce teste une nouvelle fonction dans son app pour Android qui permet aux utilisateurs de chercher une chanson simplement en fredonnant cette dernière ou en l’enregistrant pendant plus de trois secondes.

Cette fonction très intéressante n’est pour l’heure accessible qu’à un petit groupe d’utilisateurs triés sur le volet, mais si votre compte est parmi les heureux sélectionnés, vous pouvez l’activer via la “recherche vocale” dans l’app YouTube avec l’option “recherche de chanson”. Une fois que vous avez fredonné ou enregistré la chanson que vous cherchez et que cette dernière a été identifiée, l’app vous propose “du contenu officiel en lien avec cette piste, des vidéos générées par les utilisateurs et/ou des Shorts.”

Voilà qui devrait être très pratique

Des apps comme Shazam peuvent tout à fait vous aider à retrouver une chanson, que ce soit en la fredonnant ou en l’enregistrant, mais YouTube a accès à un catalogue bien plus important, avec du contenu officiel comme du contenu généré par les utilisateurs. Une fonctionnalité similaire de recherche via fredonnement est par ailleurs disponible sur Google Search depuis 2020.