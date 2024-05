Google dévoile un aperçu d’une nouvelle fonctionnalité AI pour la caméra

Cette fonctionnalité semble être une version de Google Lens améliorée grâce à l'intelligence artificielle.

À la veille de la conférence I/O pour les développeurs, Google laisse entrevoir les contours d’une mystérieuse fonctionnalité IA. L’entreprise a diffusé une courte vidéo qui semble montrer une innovation reposant sur l’utilisation de la caméra pour décrire ce qui se passe en temps réel.

Le “prototype” montré dans la vidéo présente ce qui semble être un appareil Pixel avec la caméra ouverte regardant vers la scène de la conférence I/O. L’utilisateur, caméra en main, demande : “Hé, que penses-tu qu’il se passe ici ?”. Une voix répond “on dirait que des gens préparent un grand événement, peut-être une conférence ou une présentation”. L’IA identifie aussi les lettres “IO” comme étant liées à la conférence de Google, et évoque de “nouvelles avancées en intelligence artificielle”. Alors que les voix échangent, leur conversation est retranscrite en direct à l’écran.

One more day until #GoogleIO! We’re feeling 🤩. See you tomorrow for the latest news about AI, Search and more. pic.twitter.com/QiS1G8GBf9

— Google (@Google) May 13, 2024