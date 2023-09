Le service Photoshop on the web d'Adobe est disponible à tous les abonnés Creative Cloud. Avec des nouveautés et de l'IA, évidemment, mais toujours quelques manques.

Les utilisateurs pourront éditer, partager et recevoir des retours sur leurs projets Photoshop depuis n’importe où sur le web, qu’ils aient un produit Adobe installé sur leur PC ou tablette ou non. L’entreprise a en effet décidé de sortir son service Photoshop on the web de bêta et d’y intégrer, pour l’occasion, quelques fonctionnalités IA plutôt intéressantes.

Adobe avait introduit une version en ligne allégée de son app Photoshop si populaire en décembre 2021. Les utilisateurs pouvaient partager leurs fichiers .psd, mais seulement si le destinataire avait une copie de Photoshop ou Illustrator sur son ordinateur. Cela a changé avec l’introduction de Creative Cloud, qui permettait le partage sans besoin d’une installation en local. La version bêta de Photoshop on the web emmène le concept plus loin encore en incorporant des outils d’édition basique dans l’interface utilisateur web pour “des modifications mineures et retouches rapides” – le genre de choses qui prenait moins de temps à réaliser qu’il n’en faut au programme pour se lancer. La version de production lancée tout récemment permet de faire tout cela et bien plus encore.

“Avec ce lancement, nous commençons en nous concentrons sur les besoins des créateurs qui sont nouveaux sur Photoshop avec une expérience utilisateur unifiée”, déclarait le vice-président d’Adobe, Pam Clark, dans un post de blog. “Nous avons réintégré la majorité des outils les plus utilisées de Photoshop sur le web et avons simplifié l’expérience utilisateur, pour que les nouveaux utilisateurs puissent naviguer plus simplement dans l’app.”

Avec des nouveautés et de l’IA, évidemment, mais toujours quelques manques

Les utilisateurs pourront aussi expérimenter deux nouveaux outils propulsés par l’IA, remplissage génératif et expansion générative. Comme leur nom l’implique, ceux-ci permettent “d’ajouter, étendre ou supprimer du contenu de vos images de manière non destructive, tout en respectant, comme par magie, les perspectives, l’éclairage et le style de vos images”, explique Pam Clark. Ces fonctionnalités avaient d’abord été lancées dans le cadre de Firefly pour la version desktop de Photoshop.

La Barre de Tâches Contextuelle passe aussi du desktop au web. Ce menu se veut “conscient” de votre travail en temps réel pour vous suggérer les prochaines étapes pertinentes. Mais malgré toutes ces nouvelles fonctionnalités, un certain nombre d’outils existants doivent encore arriver sur le web. On pourrait citer les outils de patch et crayon, la prise en charge des objets intelligents et du lasso polygonal. Ceux-ci arriveront avec de futures mises à jour. Patience !