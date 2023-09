L'IA Adobe Firefly est disponible sur Photoshop, Illustrator et Express. Toujours en essayant de bien faire les choses.

Sept mois après l’avoir introduit en bêta dans sa suite d’outils d’édition d’images et de vidéo et après que celle-ci a généré quelque 2 milliards d’images, Adobe annonce que son IA générative Firefly for Enterprise est désormais disponible dans le commerce pour Photoshop, Illustrator et Adobe Express. Ce lancement s’accompagne d’une nouvelle application web Firefly, disponible dans le cadre des offres payantes Creative Cloud.

L’IA Adobe Firefly est disponible sur Photoshop, Illustrator et Express

Cette nouvelle offre d’abonnement tourne autour des “crédits génératifs” (GC) qu’Adobe définit comme des “jetons qui permettent aux clients de transformer un prompt textuel en image et créations vectorielles dans Photoshop, Illustrator, Express et l’application web Firefly.” C’est une monnaie virtuelle qui facilite la transformation de votre argent en accès facile et rapide à l’IA Firefly. Une fois que les clients ont dépensé leurs GC mensuels, ils pourront continuer d’utiliser Firefly, mais à un rythme moindre.”

L’application web sera disponible via Creative Cloud, pour les offres Express et Express Premium. Ces utilisateurs auront aussi accès à la version payante complète d’Express Premium. Selon un communiqué de presse, Adobe Express est une “nouvelle app IA first de créativité tout-en-un”, pensée et conçue pour générer commercialement des images et effets. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent générer des éléments de design, images et vidéos, PDF et animations dans plus de 100 langues, puis exporter ce contenu sur les media sociaux et autres plateformes de publication. Pour les utilisateurs professionnels, Firefly et Express Premium seront proposés ensemble dans un éditeur tout-en-un.

Toujours en essayant de bien faire les choses

L’IA générative n’a pas été très bien accueillie, principalement parce qu’elle puise dans tout le contenu disponible sur Internet pour s’entraîner. Et il y a évidemment le fait qu’elle “remplace les vrais artistes par des imitations IA de faible qualité après avoir volé leur travail pour s’entraîner”.

Pour apaiser ces craintes et calmer les critiques, Firefly embarque les Content Credentials par défaut dans tous les contenus qu’elle génère. Ces références servent d’étiquette numérique, affichant le nom, la date de création, l’outil de création ainsi qu’un historique de toutes les modifications effectuées. Il s’agit de la dernière mesure en date de la Content Authenticity Initiative d’Adobe, qui tente d’établir une base éthique et des normes de transparence pour le développement de l’IA avant que des lois complètes n’arrivent.