Les nouveaux outils IA Adobe Firefly veulent réduire les tâches rébarbatives des créatifs au maximum

Moins d’un mois après avoir lancé sa nouvelle suite d’outils d’édition dopée à l’intelligence artificielle (IA) générative Firefly, Adobe annonce qu’il travaille déjà à un certain nombre d’améliorations pour conférer encore davantage de possibilités aux utilisateurs des applications audio et vidéo Creative Cloud. Ces additions devraient arriver dans le programme bêta de Firefly dans les prochaines semaines ou prochains mois.

Adobe annonce de grandes nouveautés IA pour ses outils Firefly

Reposant sur le programme d’IA de l’entreprise, Sensei, Firefly est une suite de modèles d’IA générative qui peuvent tant créer que transformer de l’audio, de la vidéo, des illustrations et des modèles 3D via de simples invites textuelles, de la même manière que Dall-E et ChatGPT. Les fonctionnalités de Firefly sont déjà disponibles au sein de l’écosystème Adobe, notamment dans Premiere Pro, Illustrator, After Effects et Photoshop, bien qu’elles ne soient accessibles que via le programme de bêta fermée.

Ces nouvelles fonctions ont été pensées et conçues pour aider les créatifs professionnels à réduire le temps passé sur les tâches les plus rébarbatives, comme améliorer les couleurs, insérer des images de substitution, ajouter des effets, etc. Il leur suffira de saisir leur idée en quelques mots dans le champ dédié de Firefly et de laisser l’algorithme faire son travail. Par exemple, les “améliorations texte-couleur”, une grande variété d’options pour ajuster les niveaux de luminosité et de saturation, influer sur l’heure de la journée – et même sur la date dans l’année -, en utilisant simplement le langage naturel.

Ces fonctionnalités d’IA générative d’Adobe s’étendront aussi à l’audio, avec la possibilité d’insérer des fonds musicaux et autres effets sonores en décrivant simplement et textuellement à l’éditeur ce que vous voudriez. Les fonctionnalités de police animée que nous avons aperçues durant l’événement de lancement le mois dernier doivent quant à elles arriver prochainement, tout comme une fonction de b-roll automatisé qui analyse le contenu du script pour générer des storyboards et suggérer des clips vidéo. Plus impressionnant encore, Firefly pourra même proposer des tutoriels personnalisés pour permettre aux nouveaux utilisateurs d’utiliser correctement ces nouveautés.