Le cofondateur d'Adobe, le Dr. John Warnock, est décédé à l'âge de 82 ans. Un homme bien en avance sur son temps à qui l'on doit aujourd'hui énormément.

Le Dr. John Warnock, qui a cofondé l’entreprise révolutionnaire Adobe, est décédé à l’âge de 82 ans. Adobe l’a annoncé ce week-end. Il laisse sa femme, Marva Warnock, et trois enfants. La cause de la mort n’a pas été dévoilée. “C’est avec une grande tristesse que je vous partage la mort de notre bien-aimé cofondateur, le Dr. John Warnock, à l’âge de 82 ans”, écrit le Président et PDG d’Adobe, Shantanu Narayen. “John a été largement reconnu comme l’un des plus grands inventeurs de notre génération avec un impact significatif sur la manière dont nous communiquons par les mots, les images et les vidéos.”

John Warnock avait créé Adobe avec feu le Dr. Charles Geschke en 1982 et il avait occupé la fonction de PDG de l’entreprise jusqu’en 2000, date à partir de laquelle il est devenu Président avec Charles Geschke jusqu’en 2017. Ce dernier est mort en 2021. Le logo original de l’entreprise fut créé par Marva Warnock et Adobe avait lancé son premier produit, l’outil d’édition desktop Adobe Postscript, en 1984.

En 1987, Adobe lançait Photoshop, puis développait le format de fichier PDF avant de concevoir les applications aujourd’hui utilisées dans le monde entier que sont Illustrator, Lightroom, Premier Pro et After Effects. L’entreprise a grandement contribué à lancer la révolution de l’édition sur desktop dans les années 1980 et offre des outils cruciaux pour l’édition web, audio et vidéo ainsi que les effets visuels utilisés tant sur le petit que le grand écran.

John Warnock fut l’un des rares PDG à avoir aussi un bagage technique très évolué. Dans sa thèse de doctorat en 1969, il mettait au point l’algorithme Warnock pour la détermination des surfaces cachées. Plus tard, il travailla avec Charles Geschke au très célèbre Palo Alto Research Center de Xerox, mais ne parvint pas à convaincre sa direction de commercialiser le langage graphique InterPress. Ceci a conduit à la création d’Adobe, avec, par la suite, la création du PostScript et son lancement pour Apple LaserWriter en 1985. John Warnock a aussi inventé Adobe Illustrator, un programme de dessin qui utilise les vecteurs plutôt que les pixels pour décrire des images.

“Mes interactions avec John ces 25 dernières années ont été les plus éclairantes de ma carrière professionnelle”, écrivait Shantanu Narayen. “Pendant les petits-déjeuners avec John et Chuck, nous imaginions le futur, mais ce sont nos conversations très variées autour des livres rares, de l’art, de l’histoire du monde et de la politique qui m’ont véritablement donné ce que je sais de John, c’était un homme de la renaissance.”